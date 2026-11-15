أبرزهم الهضيبي وداوود.. 4 مرشحين لرئاسة الهيئة البرلمانية للوفد بالنواب

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه الأسماء هي النائب محمد عبد العليم داوود والنائب أيمن محسب والنائب ياسر الهضيبي والنائبة نشوى الشريف.

وأشارت المصادر إلى أن النائب محمد عبد العليم داوود هو الأقرب لتولي منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب.

وكان قد أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (292) لسنة 2026، بتاريخ 14 نوفمبر 2026، بتعيين الدكتورة جيهان عطا أرسينوس غبريال مساعدًا لرئيس الوفد لشؤون المواطنة وعدم التمييز.

يأتي القرار في إطار القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس حزب الوفد، لتحديد المسؤوليات والاختصاصات داخل الحزب.

وأكدت الدكتورة جيهان عطا أرسينوس، مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون المواطنة وعدم التمييز، سعادتها بالانضمام إلى حزب الوفد، واعتزازها بهذه التجربة السياسية والحزبية، مشيرة إلى أن الوفد يمثل مدرسة عريقة في العمل السياسي المصري، وله تاريخ وطني ممتد منذ ثورة 1919، ومكانة بارزة في تشكيل الحياة السياسية المصرية.

وتقدمت الدكتورة جيهان عطا أرسينوس غبريال بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، على ثقته وتعيينها مساعدًا لرئيس الوفد لشؤون المواطنة وعدم التمييز، مؤكدة اعتزازها بهذه الثقة،

وأعربت عن تقديرها لاهتمام الدكتور السيد البدوي بملف المواطنة، وحرصه على ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية والمساواة داخل الحزب، من خلال تمثيل الإخوة المسيحيين في مختلف لجان وتشكيلات الحزب، بما يعكس إيمانًا حقيقيًا بأن الوفد حزب وطني جامع لكل المصريين، وأن المواطنة والمشاركة المتكافئة تمثلان ركيزة أساسية في مسيرته.

وأوضحت أن انضمامها إلى الحزب يمثل تجربة مهمة تعتز بها، معربة عن تطلعها إلى أن تكون على قدر المسؤولية الموكلة إليها في موقعها الجديد، وأن تسهم بخبراتها في خدمة القضايا الوطنية والمجتمعية، لافتة إلى أن مسيرتها في العمل الحزبي والسياسي بدأت منذ عام 2011، إلى جانب تخصصها الأكاديمي في مجال الإعلام البيئي.

وأشارت جيهان عطا إلى أن ملف المواطنة وعدم التمييز من القضايا الوطنية الأساسية التي يجب أن تحظى باهتمام جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، مؤكدة أن التعامل مع هذا الملف لا ينبغي أن يقتصر على الإطار الحزبي أو السياسي، وإنما يجب أن يكون جزءًا أصيلًا من العمل الوطني والمجتمعي.

وأضافت أنها اكتسبت خبرة في هذا الملف من خلال تجاربها السياسية والحزبية السابقة، ومشاركتها في لجان وأمانات المواطنة، موضحة أن المادة 53 من الدستور المصري أرست مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، وحظرت التمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، كما أن الدستور نص كذلك على إنشاء مفوضية لمكافحة جميع أشكال التمييز، مشددة على أهمية العمل من أجل تفعيل هذا التوجه وترجمته إلى واقع ملموس من خلال التشريعات والمؤسسات والمبادرات المجتمعية.

ولفتت إلى أن مصر قطعت خطوات مهمة في مجال تعزيز مشاركة الفئات المختلفة في الحياة العامة، مستشهدة بما تحقق في ملف تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة داخل المجالس النيابية، من خلال تطبيق آليات التمييز الإيجابي التي تستهدف معالجة أوجه القصور وعدم تكافؤ الفرص، كما أن هذه الإجراءات تمثل وسيلة لتحقيق مشاركة أكثر عدالة وتوازنًا داخل المجتمع، مؤكدة أهمية تكامل الجهود بين الدولة والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان تطبيق مبادئ الدستور والقانون، ومواصلة العمل على مكافحة مختلف صور التمييز، مؤكدة أن دور الأحزاب لا يتوقف عند تبني المواقف السياسية، وإنما يمتد إلى العمل المجتمعي والتوعية والمساهمة في تنفيذ السياسات التي تعزز المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين.

وأكدت مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون المواطنة وعدم التمييز أن اختيارها للعمل في هذا الملف داخل حزب الوفد يمثل مصدر ارتياح واعتزاز بالنسبة لها، قائلة إن «الوفد أبو المواطنة»، وإن الحزب ارتبط تاريخيًا بقيم الوحدة الوطنية والتعايش بين المصريين، واستشهدت برموز الوفد الوطنية، وفي مقدمتهم مكرم عبيد، إلى جانب الدور الذي لعبه القمص سرجيوس خلال ثورة 1919، باعتباره أحد أبرز رموز الوحدة الوطنية، والذي اعتلى منبر الأزهر الشريف وخطب خلال الثورة، في مشهد يعكس وحدة المصريين وتكاتفهم.

وأضافت أن الحديث عن المواطنة داخل حزب الوفد يعني العمل داخل بيتها الطبيعي، باعتبار أن تاريخ الحزب وتجربته السياسية يمثلان امتدادًا أصيلًا لقيم المواطنة والوحدة الوطنية، مؤكدة أن هذا الإرث يمنحها دافعًا قويًا للعمل على تطوير الملف وتحقيق نتائج ملموسة.

وتطرقت جيهان عطا إلى مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر، مؤكدة أن حزب الوفد سبق أن تبنى فكرة الترويج للمسار والتوعية بأهميته، باعتباره مشروعًا وطنيًا يجمع بين الأبعاد الدينية والثقافية والسياحية، كما أن الدولة تبنت المشروع منذ عام 2014 من خلال وزارة السياحة، وشهدت بعض نقاط المسار أعمال تطوير مهمة بجهود مشتركة بين الدولة والكنيسة، حيث تولت الدولة تجهيز الطرق وتمهيدها وتطوير البنية المرتبطة بالمسار، بينما ساهمت الكنيسة في تطوير بعض المواقع والأديرة التي تقع داخل تجمعات سكنية، بما يتناسب مع طبيعة كل موقع.

وأشارت إلى أن الجهود التي بذلتها الدولة والكنيسة أسهمت في اعتماد 25 نقطة ضمن المسار، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الترويج للمشروع وتعريف المجتمع المصري والعالم بمكوناته وأهميته، إلى جانب إدراجه بصورة أكبر ضمن البرامج السياحية المعدة للزائرين، كما أن أهمية مسار العائلة المقدسة لا تقتصر على الجانب الديني، وإنما تمتد إلى الجوانب الثقافية والسياحية، مشيرة إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالمسار في الدول الغربية، باعتباره امتدادًا واستكمالًا لرحلة الحج إلى القدس.

وأضافت أن مصر تمتلك العديد من المواقع المرتبطة برحلة العائلة المقدسة، وهو ما يمنحها ميزة مهمة في الترويج لهذا المشروع، خاصة أن المسار يضم محطات متعددة في عدد من المحافظات، بما يتيح تقديم برامج سياحية متكاملة للزائرين، واستعرضت عددًا من المحطات التي ارتبطت بالمسار، موضحة أن الرحلة امتدت من العريش وصولًا إلى القاهرة، ومن المعادي اتخذوا النيل عبورًا إلى صعيد مصر، مرورًا ببني سويف والمنيا وأسيوط، لافتة إلى أن محافظة بني سويف تضم نقاط مرور، بينما تشتهر محافظة المنيا بدير جبل الطير باعتباره أحد أبرز المواقع المرتبطة بالمسار، بالإضافة إلى محطات أخرى في محافظة أسيوط، من بينها دير المحرق ودير درنكة، موضحة أن دير درنكة يمثل آخر النقاط المعتمدة رسميًا، بينما توجد أبحاث واجتهادات تشير إلى ارتباط منطقة الجنادلة بالمسار، لكنها لم تحصل على اعتماد رسمي حتى الآن، رغم أن المنطقة تحظى بأهمية لدى الأهالي والزائرين، نظرًا لارتباطها بالروايات المتداولة حول رحلة العائلة المقدسة ووجود بئر مياه يرتبط في الذاكرة الشعبية بشرب السيدة العذراء والعائلة المقدسة منها.

وأكدت مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون المواطنة وعدم التمييز أن الحزب سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تبني ملف مسار العائلة المقدسة، ودعم جهود تطويره والترويج له، من خلال تسخير الإمكانيات المتاحة، سواء على مستوى الحزب أو الأمانات واللجان المعنية، خاصة أن المشروع يمثل قضية وطنية تحظى بدعم الدولة والكنيسة، ويستحق تضافر جهود جميع المؤسسات والجهات المعنية، لما يحمله من قيمة دينية وثقافية وحضارية، فضلًا عن قدرته على دعم السياحة المصرية وجذب المزيد من الزائرين، معربة عن تطلعها إلى توظيف خبراتها في العمل الحزبي والمجتمعي لدعم ملف المواطنة ومكافحة التمييز، والمشاركة في الترويج لمشروع مسار العائلة المقدسة، بما يعكس الدور الوطني لحزب الوفد في دعم الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التعايش بين المصريين.

جدير بالذكر أن الدكتورة جيهان عطا حصلت على دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية من جامعة عين شمس، وماجستير العلوم التربوية والإعلام البيئي، إلى جانب دبلومات في المنظمات غير الحكومية والعمل التطوعي والدراسات القبطية والفنون والعمارة القبطية، وتمتلك خبرات واسعة في العمل المجتمعي والتطوعي، شملت قضايا المواطنة وحقوق الإنسان ومكافحة التمييز، وتمكين المرأة والشباب، ودعم ذوي الإعاقة، فضلًا عن مشاركتها في المبادرات التنموية والتوعية البيئية والاجتماعية، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات الجماهيرية.