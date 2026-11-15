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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات تدين تجدد الهجوم الإيراني على البحرين بالطائرات المسيّرة

تضامن خليجي
تضامن خليجي
ملك ريان

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة لتجدد الهجوم الإيراني الذي استهدف مملكة البحرين الشقيقة باستخدام الطائرات المسيّرة، مؤكدة رفضها لكافة الاعتداءات التي تهدد أمن الدول واستقرارها في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي صادر اليوم الأحد، أن الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها، ومواجهة أي تهديدات تستهدف سلامة أراضيها ومواطنيها.

ويأتي الموقف الإماراتي في أعقاب تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين بطائرات مسيّرة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها على أمن واستقرار دول الخليج.

ويعكس البيان استمرار التنسيق والتضامن بين الإمارات والبحرين في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، والتأكيد على أهمية حماية سيادة الدول والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.


 

الامارات البحرين ايران امن الخليج وزارة الخارجية

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