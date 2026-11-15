دراسة: التحدث بلغات متعددة يصيبك بهذه المشكلة الصحية

قد يتجاوز التحدث بـ لغات متعددة مجرد كونه وسيلة للتواصل مع أشخاص من ثقافات مختلفة؛ إذ قد يرتبط أيضاً بتقدم أكثر صحة في العمر. فقد توصلت دراسة جديدة واسعة النطاق إلى أن الأفراد الذين يعيشون في مجتمعات متعددة اللغات هم أقل عرضة لإظهار علامات الشيخوخة المتسارعة، مما يشير إلى أن إتقان لغات متعددة قد يوفر فوائد تمتد إلى ما هو أبعد من مهارات التواصل والقدرات الإدراكية.

وقد نُشرت هذه الدراسة في دورية "نيتشر إيجينغ" (Nature Aging) في 10 نوفمبر 2025، واستندت إلى تحليل بيانات 86,149 بالغاً من 27 دولة أوروبية. بحث العلماء في العلاقة بين تعدد اللغات والشيخوخة الحيوية والسلوكية، من خلال فحص ما إذا كانت المؤشرات الصحية والسلوكية للأفراد تشير إلى تقدمهم في العمر بوتيرة أسرع أو أبطأ مما هو متوقع بالنسبة لأعمارهم الزمنية. وأظهرت النتائج أن تعدد اللغات يرتبط باحتمالية أقل بكثير للشيخوخة المتسارعة؛ ففي التحليل المقطعي، ارتبط تعدد اللغات بانخفاض احتمالات الشيخوخة المتسارعة بنسبة 54%، في حين كانت احتمالات ظهور أنماط الشيخوخة المتسارعة لدى الأفراد الذين يعيشون في مجتمعات أحادية اللغة في الغالب، أكثر من الضعف.

واللافت في الأمر أن الباحثين لاحظوا أيضاً علاقة تعتمد على "الجرعة"؛ إذ يزداد التأثير الوقائي قوةً كلما زاد عدد اللغات الإضافية التي يتحدثها الفرد. وهذا يشير إلى أن الأشخاص الذين يتحدثون ثلاث لغات أو أكثر قد يحصلون على فوائد أكبر مقارنةً بأولئك الذين يتحدثون لغة إضافية واحدة فقط.

كيف يفيد التحدث بلغات متعددة صحة الدماغ؟



قد يكمن التفسير في الجهد الذهني الذي يتطلبه التنقل بين اللغات، واستحضار المفردات، وفهم البنى النحوية المختلفة، واختيار الكلمات المناسبة في سياقات متنوعة. وتُفعِّل هذه الأنشطة عمليات معرفية عدة، تشمل الانتباه والذاكرة والتحكم التنفيذي. وبناءً عليه، فإن استخدام لغات متعددة بانتظام قد يسهم في تعزيز شبكات الدماغ المسؤولة عن إدارة المعلومات والاستجابة للمواقف المتغيرة.

أوضح الدكتور أغوستين إيبانيز، المؤلف الرئيسي للدراسة والمدير العلمي لمعهد صحة الدماغ في أمريكا اللاتينية وأستاذ صحة الدماغ العالمية في كلية ترينيتي بدبلن، قائلاً: "تقدم نتائجنا أدلة قوية على أن تعدد اللغات يعمل كعامل وقائي لشيخوخة صحية". وأضاف أن استخدام اللغات يُنشّط شبكات دماغية مرتبطة بالانتباه والذاكرة والتحكم التنفيذي، إلى جانب التفاعل الاجتماعي، مما قد يسهم في بناء مرونة ذهنية على مدى الحياة.

كما أشارت الدكتورة لوسيا أموروسو، المؤلفة الأولى للدراسة، إلى الطبيعة التراكمية لهذا الارتباط، موضحة أن التأثير الوقائي يزداد بزيادة عدد اللغات التي يتحدثها الفرد.

هل يمكن لتعلم لغة جديدة أن يساعدك على التقدم في العمر بشكل أفضل؟



على الرغم من أن هذه النتائج مشجعة، إلا أن الباحثين يحذرون من اعتبارها دليلاً قاطعاً على أن تعلم لغة جديدة يؤدي مباشرة إلى إبطاء الشيخوخة البيولوجية. فقد بحثت الدراسة في الروابط بين انتشار تعدد اللغات على مستوى الدول وبين أنماط الشيخوخة لدى الأفراد، دون أن تجزم بأن كل شخص يتحدث لغات متعددة سيتقدم في العمر بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، تضاف هذه النتائج إلى الاهتمام العلمي المتزايد بأهمية الحفاظ على نشاط الدماغ مع تقدم الإنسان في العمر؛ إذ إن تعلم لغة جديدة، وممارسة مفردات غير مألوفة، والقراءة، والمشاركة في المحادثات، كلها أمور توفر فرصاً للتحفيز المعرفي.

لذا، سواء كنت تتعلم الإسبانية أو الفرنسية أو أي لغة أخرى عبر تطبيق أو في قاعة دراسية، فإن هذه الممارسة قد تقدم فوائد تتجاوز مجرد اكتساب لغات إضافية؛ فقد تكون أيضاً وسيلة لدعم شيخوخة أكثر صحة.

