دراسة تحذر: سكر موجود في أطعمة يومية قد يعزز انتشار الأورام السرطانية

لم تعد دراسة انتشار الأورام السرطانية تقتصر على مراقبة الخلايا التي تنمو وتنقسم، إذ بدأ الباحثون في الالتفات إلى دور الخلايا التي تبقى داخل الجسم بعد تلقي العلاج، بعدما كشفت أبحاث حديثة أنها قد تواصل التأثير في محيط الورم بطرق غير متوقعة.

وفي هذا السياق، سلطت دراسة علمية منشورة في دورية Nature Aging الضوء على الفركتوز، أحد أنواع السكريات الموجودة في الفواكه والعسل، والذي يدخل كذلك في صناعة المشروبات الغازية والأطعمة المصنعة، بعدما رصدت قدرته على تحفيز آليات تساعد على انتشار سرطان المبيض في التجارب ما قبل السريرية.

وتكمن أهمية الاكتشاف في أن الفركتوز لا يؤدي هنا دوراً غذائياً مرتبطاً بإمداد الجسم بالطاقة فحسب، بل قد يعمل كوسيط كيميائي تستخدمه بعض الخلايا السرطانية للتأثير في خلايا أخرى، بما يهيئها للانفصال عن الورم الأساسي والانتقال إلى أنسجة ومناطق مجاورة.

ما الذي تفعله الخلايا السرطانية بعد انتهاء العلاج الكيميائي؟

ركزت الدراسة على فئة من الخلايا السرطانية تستطيع النجاة من العلاج الكيميائي، حتى وإن فقدت قدرتها على الانقسام والتكاثر بصورة طبيعية.

وتوصل الباحثون إلى أن توقف هذه الخلايا عن الانقسام لا يعني انتهاء نشاطها، فهي تظل قادرة على إفراز مواد بيولوجية تؤثر في الخلايا المحيطة بها، وقد تسهم في تغيير سلوكها وزيادة قابليتها للانتشار.

وقال الدكتور إيدان كول، الباحث الرئيسي في الدراسة من مختبر الدكتورة كاثرين إيرد بمعهد ويستار، إن هذه الخلايا لا تستمر في الانقسام، لكنها تحتفظ بنشاط بيولوجي يسمح لها بإطلاق جزيئات تؤثر في محيطها.

ويمثل هذا الجانب أهمية خاصة في فهم عودة السرطان بعد العلاج، إذ يلفت الانتباه إلى أن الخلايا التي لا يتخلص منها العلاج قد تظل مؤثرة في تطور المرض، حتى دون أن تكون في حالة تكاثر نشطة.

كيف توصل العلماء إلى السكر المسؤول عن التأثير؟

لم يكتف الفريق البحثي بملاحظة نشاط الخلايا الناجية، بل سعى إلى معرفة ما إذا كانت المواد التي تفرزها قادرة بمفردها على التأثير في انتشار الورم.

ولتحقيق ذلك، عزل الباحثون الإفرازات الناتجة عن هذه الخلايا واختبروا تأثيرها بصورة منفصلة، وأظهرت التجارب أن هذه المواد استطاعت تعزيز انتشار الخلايا السرطانية في نماذج ما قبل سريرية، حتى في غياب الخلايا التي أنتجتها.

وبعد تحليل مكونات هذه الإفرازات، برز الفركتوز باعتباره أحد العوامل الأساسية المرتبطة بزيادة قدرة الخلايا السرطانية المجاورة على الانتشار.

وهكذا انتقل اهتمام الباحثين من الخلايا التي تنجو من العلاج إلى مادة تفرزها، وتستطيع التأثير في سلوك خلايا أخرى داخل البيئة المحيطة بالورم.

ما أهمية هذا الاكتشاف بالنسبة لمرضى سرطان المبيض؟

يكتسب البحث أهميته من طبيعة سرطان المبيض، الذي يمثل انتشاره إلى مناطق أخرى من الجسم تحدياً كبيراً في التعامل مع المرض.

ويعتمد العلاج في كثير من الحالات على أدوية كيميائية تحتوي على مركبات البلاتين، التي تستهدف الحمض النووي للخلايا السرطانية وتحد من قدرتها على الانقسام.

ورغم أن العلاج قد يحقق استجابة أولية، فإن بعض الخلايا تستطيع مقاومته والبقاء، وهو ما يرتبط باحتمالات عودة المرض لاحقاً.

وتزداد خطورة الحالة عندما تنتقل الخلايا السرطانية إلى أجزاء مختلفة من تجويف البطن، وهي عملية تعرف باسم النقائل السرطانية، وترتبط وفقاً للدراسة بنحو 90% من وفيات سرطان المبيض.

ومن هنا يحاول الباحثون تحديد العوامل التي تمنح الخلايا القدرة على مغادرة موقع الورم الأصلي، باعتبار أن فهم هذه العملية قد يساعد مستقبلاً في تطوير أساليب جديدة للحد من انتشار المرض.

الفركتوز يغير طريقة ارتباط الخلايا السرطانية ببعضها

لم تكن المفاجأة في اكتشاف وجود الفركتوز داخل الإفرازات الخلوية فقط، وإنما في الطريقة التي يؤثر بها في الخلايا المستقبلة.

فقد كشفت التحليلات أن هذا السكر يتداخل مع إنتاج الكوليسترول داخل الخلايا السرطانية المجاورة، ويؤدي إلى خفض مستوياته، وهو تغير ينعكس على البنية الداخلية للخلية وقدرتها على الاحتفاظ بروابطها مع الخلايا الأخرى.

وللكوليسترول وظائف أساسية تتجاوز ارتباطه بصحة القلب، إذ يدخل في تكوين الأغشية المحيطة بالخلايا، ويساعد في الحفاظ على خصائصها البنيوية والوظيفية.

وبحسب النتائج، فإن انخفاض الكوليسترول يضعف الروابط التي تحافظ على تجمع الخلايا السرطانية وتماسكها، وهو ما يمنحها فرصة أكبر للانفصال والتحرك بعيداً عن موقع الورم.

وبذلك حدد الباحثون مساراً بيولوجياً محتملاً يربط بين إفراز الفركتوز والتغيرات التي تحدث داخل الخلايا، وصولاً إلى زيادة قدرتها على الانتشار.

هل تجعل المشروبات المحلاة انتشار السرطان أكثر سهولة؟

اختبر الفريق البحثي أيضاً تأثير استهلاك كميات مرتفعة من الفركتوز، وأظهرت التجارب على النماذج ما قبل السريرية أن التعرض لكميات مماثلة لما قد يوجد في بعض المشروبات السكرية يمكن أن ينشط الإشارات المرتبطة بانتشار الخلايا السرطانية، حتى دون تلقي العلاج الكيميائي.

وتثير هذه النتيجة اهتماماً متزايداً بدراسة تأثير الأنظمة الغذائية الغنية بالسكريات على البيئة البيولوجية للأورام، خاصة مع الانتشار الواسع لاستهلاك المشروبات المحلاة والأغذية المصنعة.

لكن من الضروري التمييز بين النتائج المعملية وما ثبت لدى البشر، فالدراسة لم تثبت أن تناول الفاكهة أو العسل أو المشروبات المحتوية على الفركتوز يؤدي مباشرة إلى انتشار السرطان لدى الإنسان.

كما أن النتائج لا تعني أن جميع مصادر الفركتوز لها التأثير نفسه، أو أن الامتناع عن الفاكهة يمثل وسيلة للوقاية من الأورام.

أدوية الكوليسترول تفتح باباً جديداً للبحث

امتدت تجارب العلماء إلى دراسة عقاقير الستاتين، التي يصفها الأطباء لخفض الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وجاء الاهتمام بهذه الأدوية بسبب الدور الذي كشفته الدراسة للكوليسترول في الحفاظ على الروابط بين الخلايا السرطانية، إذ أظهرت التجارب أن استخدام الستاتين يمكن أن يؤثر في هذه الروابط ويضعف تماسك الخلايا.

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذه النتائج دليلاً على أن أدوية خفض الكوليسترول تزيد انتشار السرطان لدى المرضى، أو أن استخدامها يجب أن يتغير، إذ لم تُختبر هذه التأثيرات بعد في تجارب سريرية على البشر.

ولهذا حذر الباحثون من إيقاف أدوية الستاتين الموصوفة طبياً بناءً على نتائج الدراسة، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد طبيعة تأثيرها المحتمل في مرضى السرطان.

هل يمكن أن تساعد النتائج في فهم أنواع أخرى من الأورام؟

يرى الباحثون أن الآلية التي رصدتها الدراسة قد لا تكون مرتبطة بسرطان المبيض وحده، إذ يمكن أن تمثل نقطة انطلاق لفحص أنواع أخرى من السرطانات التي تنتشر داخل تجويف البطن.

ومن بين الأنواع التي تستحق الدراسة سرطان البنكرياس والقولون والكبد، لمعرفة ما إذا كانت الخلايا المصابة بها تستجيب للفركتوز بالطريقة نفسها، وما إذا كان انخفاض الكوليسترول يؤدي إلى تغيرات مشابهة في تماسكها.

لكن تعميم هذه النتائج لا يزال سابقاً لأوانه، في ظل اقتصار الأدلة الحالية على التجارب ما قبل السريرية.

وتكشف هذه الدراسة جانباً جديداً من تعقيدات انتشار السرطان، يتمثل في قدرة الخلايا الناجية من العلاج على التأثير في الخلايا المجاورة من خلال مواد تفرزها، وهو ما قد يفتح مسارات بحثية جديدة تستهدف الحد من انتشار الأورام، بدلاً من التركيز على القضاء على الخلايا السرطانية المتكاثرة فقط