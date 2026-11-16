دليل أنواع الإنسولين.. مدة تأثير كل نوع وأماكن الحقن الصحيحة

لا يعتمد علاج مرض السكري بالإنسولين على استخدام جرعات منتظمة فقط، وإنما يتطلب اختيار المستحضر الذي يتناسب مع احتياجات الجسم وطبيعة ارتفاع مستويات السكر خلال اليوم، فهناك أنواع يبدأ تأثيرها سريعًا لمواجهة الزيادة التي تحدث بعد تناول الطعام، وأخرى تعمل تدريجيًا وتستمر لساعات طويلة للحفاظ على مستوى السكر ضمن النطاق المستهدف.

كما أن موضع الحقن وطريقة توزيع الجرعات من العوامل التي تؤثر في استجابة الجسم للعلاج، إذ قد يؤدي استخدام المنطقة نفسها بصورة متكررة إلى تغيرات في الأنسجة الدهنية واضطراب امتصاص الإنسولين، ولذلك يوضح الدكتور راءف بطرس، استشاري السكر والغدد الصماء بكلية طب عين شمس، أهمية معرفة خصائص الأنواع المختلفة والالتزام بإرشادات الحقن.

تصنيف الإنسولين حسب سرعة ومدة المفعول

تختلف مستحضرات الإنسولين في الوقت الذي تحتاج إليه لبدء العمل، والمدة التي تبلغ خلالها أعلى مستوى من الفعالية، وكذلك عدد الساعات التي يظل فيها تأثيرها قائمًا، ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، تضم الأنواع الرئيسية ست فئات:

الإنسولين سريع المفعول

يُستخدم هذا النوع للتعامل مع الارتفاع الذي يصاحب تناول الوجبات، إذ يبدأ خفض السكر بعد نحو 15 دقيقة من الحقن، ويصل إلى أقصى فعالية خلال ساعة أو ساعتين، ثم يتراجع تأثيره تدريجيًا خلال فترة تتراوح بين ساعتين و4 ساعات.

الإنسولين قصير المفعول

على عكس النوع سريع المفعول، يحتاج هذا المستحضر إلى وقت أطول لبدء العمل، يتراوح عادة بين نصف ساعة وساعة، وتظهر ذروة تأثيره بعد ساعتين إلى 3 ساعات، بينما تستمر فعاليته من 3 إلى 6 ساعات، ويُحدد الطبيب توقيت استخدامه بالنسبة للوجبة.

الإنسولين متوسط المفعول

يوفر هذا النوع تغطية تمتد لجزء كبير من اليوم، حيث يبدأ تأثيره بعد ساعتين إلى 4 ساعات من الحقن، وتصل فعاليته إلى ذروتها خلال 4 إلى 12 ساعة، وقد يستمر تأثيره من 12 إلى 18 ساعة، ما يجعله مناسبًا لتغطية احتياجات الجسم بين الوجبات وخلال الليل.

الإنسولين طويل المفعول

يعمل هذا المستحضر على توفير الإنسولين الأساسي الذي يحتاج إليه الجسم بصورة ممتدة، وقد يستمر تأثيره نحو 24 ساعة، وتتميز بعض أنواعه بعملها المستقر نسبيًا دون الوصول إلى ذروة واضحة، بما يساعد على تنظيم مستويات السكر على مدار اليوم.

الإنسولين فائق طول المفعول

يمتد تأثير هذه الفئة إلى فترة أطول من الأنواع طويلة المفعول، وقد يصل إلى 36 ساعة أو يتجاوزها بحسب المستحضر، ويستهدف توفير احتياج الجسم الأساسي من الإنسولين لفترة ممتدة مع الحفاظ على استقرار نسبي في مستويات الهرمون.

الإنسولين المخلوط مسبقًا

يجمع هذا النوع في المستحضر الواحد بين إنسولين سريع أو قصير المفعول وآخر متوسط المفعول، بحيث يؤدي كل مكون دورًا مختلفًا؛ الأول يساعد على التحكم في ارتفاع السكر المرتبط بالطعام، والثاني يوفر تغطية تستمر لفترة أطول خلال اليوم.

أربع مناطق يمكن استخدامها لحقن الإنسولين

لا يُحقن الإنسولين داخل العضلات، وإنما في طبقة الدهون الموجودة أسفل الجلد، وتوجد مناطق متعددة بالجسم يمكن استخدامها، لكن سرعة امتصاص الدواء تختلف من موضع إلى آخر، ومن أبرزها:

منطقة البطن: من أكثر المواضع استخدامًا، ويُمتص الإنسولين منها بسرعة نسبية، مع ضرورة ترك مسافة لا تقل عن 5 سنتيمترات بين موضع الحقن والسرة.

من أكثر المواضع استخدامًا، ويُمتص الإنسولين منها بسرعة نسبية، مع ضرورة ترك مسافة لا تقل عن 5 سنتيمترات بين موضع الحقن والسرة. أعلى الذراع: يمكن استخدام الجزء الخارجي أو الخلفي من المنطقة العلوية للذراع، وقد يتطلب الحقن فيها مساعدة شخص آخر للوصول إلى طبقة الدهون بصورة سليمة.

يمكن استخدام الجزء الخارجي أو الخلفي من المنطقة العلوية للذراع، وقد يتطلب الحقن فيها مساعدة شخص آخر للوصول إلى طبقة الدهون بصورة سليمة. الفخذ: يُناسب الحقن في الجزء الأمامي والخارجي منه، ويكون امتصاص الإنسولين أبطأ نسبيًا مقارنة بمنطقة البطن.

يُناسب الحقن في الجزء الأمامي والخارجي منه، ويكون امتصاص الإنسولين أبطأ نسبيًا مقارنة بمنطقة البطن. الأرداف: تحتوي على أنسجة دهنية يمكن الحقن فيها تحت الجلد، ويتميز هذا الموضع بمعدل امتصاص أبطأ نسبيًا.

ماذا يحدث عند تكرار الحقن في المكان نفسه؟

قد يؤدي عدم تغيير موضع الحقن إلى الإصابة بما يُعرف بالتضخم الشحمي، وهي حالة تحدث نتيجة تكرار إدخال الإبرة في المنطقة ذاتها، فتتراكم تغيرات في الأنسجة الدهنية وتظهر على هيئة كتل أو مناطق سميكة تحت الجلد.

وتكمن خطورة هذه الحالة في أنها قد تجعل امتصاص الإنسولين غير منتظم، وبالتالي لا يحصل الجسم على الجرعة بالمعدل المتوقع، وهو ما قد ينعكس على قراءات السكر ويسبب تقلبات غير مبررة أو نوبات هبوط.

ولهذا السبب، ينبغي توزيع مواضع الحقن بالتبادل، وعدم استخدام النقطة نفسها في كل مرة، مع فحص الجلد والانتباه إلى أي مناطق متصلبة أو متورمة أو تحتوي على تكتلات، وتجنب الحقن فيها.

ممارسات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الإنسولين

تتأثر كفاءة العلاج بعدد من التفاصيل اليومية التي قد لا ينتبه إليها بعض المرضى، ومن أبرزها استخدام موضع الحقن نفسه باستمرار، أو إعادة استعمال الإبر، أو اختيار مناطق مصابة بكدمات أو تغيرات في الأنسجة الدهنية.

ومن الأخطاء التي تستدعي الانتباه أيضًا عدم مراعاة المواعيد المحددة للجرعات، أو تغيير كمية الإنسولين من دون الرجوع إلى الطبيب، فقد يؤدي ذلك إلى اضطراب السيطرة على مستويات السكر.