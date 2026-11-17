‏وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة، بمساحة 20,825 مترًا مربعًا بشارع حنفى أبو جبل، بنطاق حى حلوان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة مصرية يابانية عليها، وذلك دون مقابل، على أن تظل الأرض مملوكة لمحافظة القاهرة.



محافظ القاهرة



‏وأكد محافظ القاهرة أن تخصيص الأرض يأتي في إطار حرص المحافظة على التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستفادة من التجربة اليابانية المتميزة في الانضباط والرؤية التعليمية، وبناء شخصية الطالب منذ المراحل العمرية المبكرة، من خلال منظومة تعليمية متكاملة تحقق التوازن بين التحصيل الأكاديمي وتنمية القدرات الفردية على التفكير والابتكار، وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، مشيرًا إلى وجود ما يقارب ٣٨ مدرسة يابانية بالقاهرة تحظى باقبال كبير من المواطنين.

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‏كما وافق المجلس التنفيذى برئاسة د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة على إنشاء مجمع مدارس على مساحة ١٥ فدانًا بمنطقة المرج، إلى جانب إنشاء مدرسة أخرى على مساحة تقارب نحو 3 آلاف مترًا مربعًا بمنطقة المرج كذلك، وذلك فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع في إنشاء المدارس، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، وتوفير المزيد من الفرص التعليمية لأبناء المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.



