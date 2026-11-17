سلط الناقد الرياضي محمود شوقي الضوء على قيادة اللاعب منصف بقرار لهجوم منتخب الجزائر أمام منتخب توجو بالتصفيات الإفريقية.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي فيسبوك

«منصف بقرار يقود هجوم منتخب الجزائر أمام توجو بالتصفيات الأفريقية».

حيث أعلن إبراهيم حمداني، المدير الفني لمنتخب الجزائر، التشكيل الرسمي لمحاربي الصحراء لمواجهة منتخب توجو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد منصف بقرار، مهاجم النادي الأهلي، لقيادة هجوم المنتخب الجزائري، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية بالتصفيات

كما يحل منتخب الجزائر ضيفًا على توجو، في مواجهة يسعى خلالها محاربو الصحراء لحصد النقاط الثلاث وتعزيز صدارتهم للمجموعة، والاقتراب من حسم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وكان المنتخب الجزائري قد حقق الفوز على توجو بهدف دون مقابل في مباراة الجولة الثالثة، ليواصل مشواره في التصفيات بطموح تحقيق انتصار جديد.