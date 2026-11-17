دخلت البحرين وإيران في سجال دبلوماسي جديد، عقب انتقاد طهران أحكاماً قضائية صدرت بحق عدد من المواطنين البحرينيين في قضية تتعلق بتأسيس جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، إذ أعلنت المنامة رفضها القاطع للبيان الإيراني، معتبرة إياه تدخلاً في شؤونها الداخلية وتعدياً على استقلال سلطتها القضائية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان الثلاثاء، أن الأحكام الصادرة عن القضاء البحريني جاءت وفقاً للقانون، مع مراعاة الضمانات القانونية والدستورية، مشددة على أن القضاء يحاسب على الأفعال المجرّمة قانوناً، وليس على المعتقدات أو الانتماءات الدينية.

وأضافت الوزارة أن المملكة تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مكونات المجتمع البحريني، مشيرة إلى أن الإجراءات القضائية في القضية بدأت خلال مايو الماضي، وهو ما اعتبرته رداً على محاولات ربط الأحكام بتصريحات أو مواقف خارجية.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أدانت الأحكام الصادرة بحق عدد من رجال الدين والمواطنين البحرينيين، ووصفتها بأنها انتهاك لحقوق الإنسان، معتبرة أن الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الارتباط بإيران لا تستند إلى أدلة، وفقاً لما ورد في بيانها.

وجاء الموقف الإيراني عقب حكم المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بإدانة جميع المتهمين في قضية تأسيس وإدارة جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وقضت بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد و15 عاماً، إلى جانب تغريم بعضهم ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار بحريني.

وبحسب النيابة العامة البحرينية، تضمنت الاتهامات تأسيس جماعة بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، والتخابر مع إيران والحرس الثوري، وجمع أموال لتمويل أنشطة الجماعة، والتحريض على أعمال إرهابية وشغب وتخريب. كما قالت النيابة إن التحقيقات استندت إلى أدلة مالية وأمنية ووثائق وأجهزة إلكترونية، إلى جانب أقوال بعض المتهمين.

وفي ردها على البيان الإيراني، اعتبرت الخارجية البحرينية أن دفاع طهران عن المحكوم عليهم في قضية تتعلق بالتخابر والارتباط بالحرس الثوري يمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للمملكة، مطالبة إيران بالكف عن هذه التدخلات واحترام سيادة البحرين.

كما اتهمت المنامة طهران بمحاولة صرف الأنظار عن الاعتداءات التي تقول إنها تعرضت لها الأراضي البحرينية، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات حظيت بإدانات دولية، ودعت إيران إلى وقفها والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.



ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي في ظل توترات إقليمية متزايدة، وتبادل الاتهامات بين عدد من دول الخليج وإيران بشأن التدخلات الأمنية والاعتداءات العسكرية، الأمر الذي يضع العلاقات الثنائية أمام تحديات إضافية، ويثير مخاوف من انعكاس الخلافات السياسية والأمنية على استقرار المنطقة.



