علق المنتج الفني محمد العدل على أداء محمد صلاح، قائد منتخب مصر، خلال مواجهة الفراعنة أمام مالاوي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أحب محمد صلاح وأدعمه، لكنه اليوم استسلم للرقابة، ودماغه رايحة إزاي يهدف.. معلش خيرها في غيرها».

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا مع مضيفه مالاوي، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب بينجو الوطني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027، ليهدر الفراعنة نقطتين في سباق المنافسة على صدارة المجموعة.

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل مع مالاوي

وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، خلف منتخب أنجولا المتصدر برصيد 10 نقاط، فيما جاء منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب دون نقاط.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي يوم 24 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويختتم الفراعنة مشوارهم في هذه المرحلة بمواجهة منتخب جنوب السودان يوم 28 مارس المقبل في القاهرة، بينما يلتقي منتخب مالاوي مع أنجولا ضمن منافسات الجولة نفسها.