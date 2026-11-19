تواصل محافظة المنيا الحفاظ على صدارتها بين محافظات الجمهورية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، محققة نسبة إنجاز بلغت 100% من إجمالي الملفات المستهدفة، في إنجاز يعكس نجاح جهود المحافظة في تحقيق التوازن بين صون حقوق الدولة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين. وشهد الملف استقبال أكثر من 28 ألف طلب عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، فيما بلغت إجمالي المتحصلات 9 مليارات جنيه، بما يمثل حصيلة اقتصادية مهمة تعزز موارد الدولة وتدعم قدرتها على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن ملف التقنين يحظى باهتمام كبير من الدولة، مشيرًا إلى نجاح المحافظة في فحص أكثر من 12 ألف طلب وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وتحرير 4708 عقود، بالتوازي مع العمل على ملفات المنظومة الجديدة، بما يعزز استقرار الأوضاع القانونية للأراضي ويضمن الحفاظ على حقوق الدولة. وأضاف أن المحافظة تحرص على تقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين والمنتفعين الجادين لتوفيق أوضاعهم، انطلاقًا من أن التقنين لا يستهدف فقط إنهاء الإجراءات القانونية، وإنما يفتح المجال أمام استثمار الأراضي وتعظيم الاستفادة من مواردها وتحويلها إلى طاقات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح المحافظ أن المنيا، بما تمتلكه من مساحات زراعية خضراء واسعة وظهير صحراوي شرقي وغربي ممتد على الجانبين، تتمتع بمقومات كبيرة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى تجربة زراعة محصول الكتان للمرة الأولى بالظهير الصحراوي الغربي بقرية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص، باعتبارها نموذجًا واعدًا لتوظيف الأراضي في إنتاج محاصيل ذات قيمة اقتصادية، تدعم توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مع إتاحة الفرصة للتوسع في زراعتها خلال المراحل المقبلة.

تسليم العقود

وفي إطار حرص المحافظة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، يولي اللواء عماد كدواني اهتمامًا خاصًا بتسليم عقود التقنين للمنتفعين داخل مراكزهم، دون تكبد مشقة الانتقال إلى ديوان عام المحافظة، بما يعكس توجهًا واضحًا لتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير حصولهم على حقوقهم القانونية.

وهكذا تتجاوز نتائج ملف التقنين مجرد الأرقام والعقود المحررة، لتجمع بين حماية حق الدولة، وتحقيق الاستقرار للمنتفعين، وفتح آفاق أوسع للإنتاج والاستثمار، بما يجعل الأرض شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية بمحافظة المنيا.

