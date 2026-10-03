قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل صلاة الجماعة واجبة على الرجال؟.. الإفتاء: سنة وتنعقد في المسجد أو البيت
أخبار التكنولوجيا | هواوي تطلق سلسلة Mate 90 بتصميم يكسر المألوف.. ChatGPT يتيح لك ارتداء الملابس افتراضيا
منتدى العلمين – أفريقيا بوابة مصرية لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي
ما وراء المساعدات.. ماذا تفعل مصر داخل غزة؟
1500 مستثمر في العلمين .. مصر تطرح رؤيتها لتعزيز دور ريادة الأعمال في أفريقيا
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف
الخارجية الروسية تجدد تحذيرها للمواطنين الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في أوكرانيا
هل قررت التعليم زيادة نسبة الأسئلة المقالية بإمتحان مادة تكنولوجيا المعلومات؟|توضيح عاجل
ابن مصر.. الاتحاد العراقي يتواصل مع مؤمن سليمان لتدريب أسود الرافدين
في القاهرة.. الأطباء العرب يعيدون ترتيب أولويات العمل الصحي
باكستان والمملكة المتحدة تبحثان تطورات الشرق الأوسط وتؤكدان أهمية الدبلوماسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الزراعة" تجدد تحذيرها: لا نبيع أي منتجات غذائية أونلاين.. والتعامل عبر المنافذ الرسمية فقط

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
أ ش أ

جددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحذيراتها للمواطنين من الانسياق وراء الصفحات والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستغل اسم الوزارة ومراكزها البحثية، في الترويج لمنتجات غذائية عبر الإنترنت.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أنها رصدت مؤخراً انتشاراً مكثفاً لإعلانات ممولة تستخدم مقاطع فيديو وصوراً مُضللة تظهر فيها عبوات مدون عليها اسم الوزارة، كعروض السمن البلدي والعسل وزيت الزيتون ومنتجات الألبان، مع إيهام المتابعين بوجود خدمة الشحن والتوصيل للمنازل في مختلف المحافظات.

وأكدت وزارة الزراعة بشكل قاطع أنه لا توجد لديها أي منصات إلكترونية أو صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مخصصة لبيع أو توصيل المنتجات الغذائية للمنازل، مشددة على أن كافة منتجاتها تُعرض وتُباع من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لها، حيث توجد منافذ الوزارة في شارع الوزارة بالدقي، ومديرات الزراعة والإصلاح الزراعي والمحطات البحثية بالمحافظات والتي يمكن للمواطنين الشراء منها مباشرة دون أي وسطاء.

وشددت على أنها بدأت بالفعل في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، لملاحقة القائمين على إدارة هذه الصفحات والمواقع الوهمية التي تستغل اسمها لجمع الأموال وترويج منتجات غير معلومة المصدر.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهة تدعي تبعيتها للوزارة عبر الإنترنت، حرصاً على صحتهم وسلامتهم وضماناً لحقوقهم.

وزارة الزراعة مقاطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

هاني

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترامب

ناقش الحرب بـ 3 دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

الاهلي

أمير هشام يكشف تفاصيل ودية الأهلي أمام مصر المقاصة

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

ترشيحاتنا

بوسي

بوسي تبهر متابعيها بإطلالتها في أحدث ظهور ..شاهد

لحظة انقاذ الطفل

سرعة بديهة وشجاعة.. شاب ينقذ صغيرًا سقط من البلكونة وكاد يرتطم بالأرض

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أضرار شرب الماء للرضع .. نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي

بالصور

لوك يخطف الأنظار.. شاهد هاندا أرتشيل بإطلالة أنيقة بالأسود والأبيض

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق والجبنة الرومي

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي

فيديو

المشير أبو غزالة

المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة

المشير طنطاوي

المشير طنطاوي.. قائد خاض الحروب وحمل مسؤولية الوطن

المشير محمد علي فهمي

محمد علي فهمي.. مؤسس الدفاع الجوي وقائد معركة السماء في أكتوبر

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد