"الزراعة" تجدد تحذيرها: لا نبيع أي منتجات غذائية أونلاين.. والتعامل عبر المنافذ الرسمية فقط

جددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحذيراتها للمواطنين من الانسياق وراء الصفحات والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستغل اسم الوزارة ومراكزها البحثية، في الترويج لمنتجات غذائية عبر الإنترنت.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أنها رصدت مؤخراً انتشاراً مكثفاً لإعلانات ممولة تستخدم مقاطع فيديو وصوراً مُضللة تظهر فيها عبوات مدون عليها اسم الوزارة، كعروض السمن البلدي والعسل وزيت الزيتون ومنتجات الألبان، مع إيهام المتابعين بوجود خدمة الشحن والتوصيل للمنازل في مختلف المحافظات.

وأكدت وزارة الزراعة بشكل قاطع أنه لا توجد لديها أي منصات إلكترونية أو صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مخصصة لبيع أو توصيل المنتجات الغذائية للمنازل، مشددة على أن كافة منتجاتها تُعرض وتُباع من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لها، حيث توجد منافذ الوزارة في شارع الوزارة بالدقي، ومديرات الزراعة والإصلاح الزراعي والمحطات البحثية بالمحافظات والتي يمكن للمواطنين الشراء منها مباشرة دون أي وسطاء.

وشددت على أنها بدأت بالفعل في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، لملاحقة القائمين على إدارة هذه الصفحات والمواقع الوهمية التي تستغل اسمها لجمع الأموال وترويج منتجات غير معلومة المصدر.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهة تدعي تبعيتها للوزارة عبر الإنترنت، حرصاً على صحتهم وسلامتهم وضماناً لحقوقهم.