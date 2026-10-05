وكيل زراعة الشيوخ: إعلان العلمين يجسد رؤية أفريقية مشتركة لبناء قارة أكثر صمودا

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إعلان العلمين، الذي جدد خلاله قادة أفريقيا الالتزام ببناء قارة متكاملة ومزدهرة وقادرة على الصمود، يعكس أهمية توحيد الجهود الأفريقية لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن تحقيق التكامل الأفريقي لا يقتصر على الجانب الاقتصادي والتجاري فقط، وإنما يمتد ليشمل قطاعات الأمن الغذائي والمياه والزراعة والطاقة والبنية التحتية، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار وتعزيز قدرة دول القارة على مواجهة الأزمات والتغيرات العالمية.

وأشار النائب جمال أبو الفتوح، إلى أن قطاعي الزراعة والري يمثلان أهمية خاصة في مسار بناء قارة أكثر قدرة على الصمود، في ظل ما تواجهه الدول الأفريقية من تحديات مرتبطة بتغير المناخ والأمن الغذائي وندرة الموارد المائية، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة بين الدول.

وقال إن الاستثمار في المشروعات الزراعية وسلاسل القيمة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية يمكن أن يساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستويات المعيشة، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية.

وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن إعلان العلمين يضع أمام الدول الأفريقية مسؤولية تحويل الالتزامات إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية.

وشدد على أهمية الدور المصري في دعم مسارات التنمية والتكامل الأفريقي، وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والري وإدارة الموارد المائية، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز قدرة القارة على بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.