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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بلوك كاجوال صيفي .. إيمان العاصي تتألق في أحدث إطلالة لها | شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
سارة عبد الله

شاركت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت إيمان العاصي بلوك كاجوال صيفي جريء، وخطفت أنظار جمهورها ومتابعيها.

وكشفت الفنانة إيمان العاصي ، عن موقفها من فكرة الزواج مرة أخرى، مؤكدة أنها لا تفكر حاليًا في خوض هذه التجربة من جديد.

وقالت إيمان العاصي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن فكرة الزواج باتت تبدو لها غريبة، موضحة: «فكرة الجواز دي غريبة، إني أكتب عقد وأمضي عليه بكامل قوايا العقلية وأسلم نفسي لإنسان وهو يسلم نفسه ليا، دي قصة تخوف».

إيمان العاصي الفنانة إيمان العاصي انستجرام

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