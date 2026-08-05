إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة إيمان العاصي، صورا جديدة لها في أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت إيمان العاصي بإطلالة كاجوال مرتديه فستان قصير جينز ، مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

وكشفت الفنانة إيمان العاصي ، عن موقفها من فكرة الزواج مرة أخرى، مؤكدة أنها لا تفكر حاليًا في خوض هذه التجربة من جديد.

وقالت إيمان العاصي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن فكرة الزواج باتت تبدو لها غريبة، موضحة: «فكرة الجواز دي غريبة، إني أكتب عقد وأمضي عليه بكامل قوايا العقلية وأسلم نفسي لإنسان وهو يسلم نفسه ليا، دي قصة تخوف».