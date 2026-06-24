إيمان العاصي عن الزواج مجددا: فكرة مخيفة.. والحرية حلوة

كشفت الفنانة إيمان العاصي عن موقفها من فكرة الزواج مرة أخرى، مؤكدة أنها لا تفكر حاليًا في خوض هذه التجربة من جديد.

وقالت إيمان العاصي خلال تصريحات تليفزيونية، إن فكرة الزواج باتت تبدو لها غريبة، موضحة: «فكرة الجواز دي غريبة، إني أكتب عقد وأمضي عليه بكامل قوايا العقلية وأسلم نفسي لإنسان وهو يسلم نفسه ليا، دي قصة تخوف».

وأضافت أن الحرية أصبحت تمثل لها قيمة كبيرة في حياتها، قائلة: «الحرية حلوة»، في إشارة إلى عدم حماسها لتكرار تجربة الزواج خلال الفترة الحالية.

وأثارت تصريحات الفنانة تفاعلًا واسعًا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع صراحتها في الحديث عن رؤيتها للعلاقات والزواج بعد تجربتها السابقة