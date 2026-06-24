خطوة جديدة لحماية حقوق الفنانين.. الشيوخ يوافق على مقترح ياسر جلال

وافق مجلس الشيوخ على إحالة المقترح المقدم من النائب ياسر جلال بشأن تفعيل حق الأداء العلني إلى الحكومة، لاتخاذ ما يلزم بشأن التوصيات الواردة فيه.

وتضمن المقترح عددًا من التوصيات، أبرزها أهمية وضع عقود فنية نموذجية محددة الأركان والشروط والالتزامات، بما يضمن تنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف العاملة في المجال الفني.

كما شدد المقترح على ضرورة مراعاة التوازن بين حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة من فناني الأداء، إلى جانب حقوق المنتجين، بما يحقق حماية متكاملة للحقوق الفكرية والإبداعية.

ودعا المقترح إلى الاستفادة من الخبرات الفنية للجهاز المصري للملكية الفكرية في تطوير آليات تطبيق حق الأداء العلني، فضلًا عن المطالبة بانضمام مصر إلى معاهدة بكين بشأن الأداء السمعي والبصري، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الفنانين والمؤدين وفق المعايير الدولية