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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«تباعًا تباعًا» تحافظ على مكانها بين الأكثر استماعًا لشيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
تقى الجيزاوي

تواصل الفنانة شيرين عبد الوهاب حصد نجاح أغنيتها «تباعًا تباعًا»، التي طرحتها مؤخرًا بعد عودتها إلى الساحة الغنائية، إذ حافظت على حضورها القوي ضمن قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على موقع يوتيوب، رغم مرور شهر على إطلاقها.

واحتلت الأغنية المركز الثالث في قائمة الأكثر استماعًا، محققة أكثر من 54 مليون مشاهدة، في مؤشر على تفاعل الجمهور الكبير معها واستمرار انتشارها منذ طرحها.

وتحمل أغنية «تباعًا تباعًا» توقيع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، فيما تولى توما مهمة التوزيع الموسيقي والميكس والماستر، بينما قدم أحمد حسين عزف الجيتار والبزق.

وجاء في كلمات الأغنية: «هقولك تباعًا تباعًا.. إيه أسباب غرامي بجمالك وحبي الشديد، وليه اندفعت اندفاعًا وليه انقطعت انقطاعًا عن الدنيا وإنت بعيد، هخلص كلام الأغاني وألحن كلامي الجديد، نقضي الليالي استماعًا وأسهر وأقولك بحبك وعُمري ما أقولك وداعًا».

تأجيل أغنية شيرين عبد الوهاب 

وكان أعلن ناصر بجاتو، مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن تأجيل طرح أغنيتها الجديدة، بسبب مباريات كأس العالم. 

وقال ناصر بجاتو في تصريحات تليفزيونية:  الأغنية الجديدة كانت جاهزة للطرح، إلا أنه تم الاستقرار على تأجيلها إلى موعد لاحق، ، في ظل انشغال الجمهور بمتابعة مباريات كأس العالم. 

أغنية بحرية

طرح المطرب محمد حماقي أغنية ديو تجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب بعنوان "بَحريَّه" ثاني أغنيات ألبومه “سمّعوني”.

الأغنية تم طرحها علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقي المختلفة وهى كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

بوستر حفل شيرين عبد الوهاب 

وكان قد كشف منظمو حفل شيرين عبد الوهاب، عن البوستر الرسمي للحفل المقرر إقامته يوم 7 أغسطس في مدينة العلمين. 
 

وجاء البوستر بصورة جديدة لـ"صوت مصر"، تعكس ملامح مرحلتها الحالية، وتعبر بوضوح عن روح الانطلاق والحرية والثقة التي تظهر بها شيرين أمام جمهورها؛ في رسالة بصرية تتناغم مع طبيعة الحفل المفتوح وأجواء الساحل الصيفية. 

شيرين عبد الوهاب أغنية «تباعًا تباعًا» أغنية بحرية

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