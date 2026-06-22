إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة

نشرت الفنانة إيمان العاصي ، صور جديدة لها عبر من حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ملفته .

تفاصيل إطلالة إيمان العاصي ..

وظهرت العاصي، باطلالتها الجريئة الملفتة مرتدية توب اتسم بستايل الكب ونسقت معه جيب باللون الأسود.

وتتميز إيمان ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة ، تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.