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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالكاجوال .. إيمان العاصي تخطف الأنظار برفقة ابنتها

إيمان العاصي و ابنتها
إيمان العاصي و ابنتها
ميرنا محمود

شاركت الفنانة إيمان العاصي، صورا جديدة لها في أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت إيمان العاصي بإطلالة كاجوال رفقة ابنتها ،وحازت الصورة إعجاب وتفاعل متابعيها.


وتواصل النجمة إيمان العاصي تحضيراتها لمسلسلها الجديد “انفصال”– اسم مؤقت – الذي تعاقدت على بطولته، وهو مكوّن من 12 حلقة، ومن تأليف نجلاء الحديني، في ثاني تعاون يجمع بينهما بعد مسلسل "برغم القانون" ويقوم بإخراج العمل المخرج حسام حامد.

وتخوض إيمان العاصي في مسلسل "انفصال" تجربة درامية جديدة تعتمد على الجريمة والإثارة، حيث يتناول العمل عددًا من القضايا الحساسة في إطار درامي مشوّق.

كما يتم تسليط الضوء لأول مرة في الدراما، على "مخدر الاغتصاب"، وهو أحد المواد الكيميائية المخدرة التي يتم دسّها في مشروبات الضحايا بهدف سلب إرادتهم وإفقادهم القدرة على المقاومة، تمهيدًا لارتكاب اعتداءات جنسية.

وتتميز هذه المواد الكيمائية بأنها عديمة اللون والطعم والرائحة، ما يجعل اكتشافها أمرًا بالغ الصعوبة، كما تؤدي إلى فقدان الوعي والذاكرة في كثير من الحالات.

ومن المقرر أن يشكّل هذا الموضوع محورًا رئيسيًا داخل أحداث مسلسل "انفصال"، في إطار درامي يدمج بين التوعية والإثارة والتشويق.

إيمان العاصي صور إيمان العاصي إطلالات النجمات إيمان العاصي و ابنتها

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