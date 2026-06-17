بقوة 510 حصان .. تسلا موديل 3 بيرفورمانس 2026 | صور

أعلنت شركة تسلا عن طرازها الجديد تسلا موديل 3 بيرفورمانس موديل 2026، وتنتمي موديل 3 بيرفورمانس لفئة السيارات السيدان الكوبيه، وتجمع بين سرعة مذهلة تصل إلى 100 كم/ساعة في أقل من 3 ثواني، وتوفر تجربة قيادة رياضية متطورة، مع تقنيات حديثة، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، هيونداي أيونيك 5 N .

تسلا موديل 3 بيرفورمانس موديل 2026

أبعاد تسلا موديل 3 بيرفورمانس موديل 2026

تسلا موديل 3 بيرفورمانس موديل 2026

تاتى سيارة تسلا موديل 3 بيرفورمانس موديل 2026 في سوق السيارات بطول 472 سم، وعرض 193 سم، وارتفاع 143 سم، وبها قاعدة عجلات بطول 287 سم .

مواصفات تسلا موديل 3 بيرفورمانس موديل 2026

تسلا موديل 3 بيرفورمانس موديل 2026

تمتلك سيارة تسلا موديل 3 بيرفورمانس موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، خطوط انسيابية تعزز الديناميكية الهوائية، وبها إطارات رياضية مقاس 20 بوصة تمنحها مظهر رياضي متخفي، وبها شاشة مركزية ضخمة مقاس 15 بوصة تتحكم في جميع وظائف السيارة، وبها مقاعد رياضية مريحة ودعم جانبي محسن، وبها مواد مستخدمة عالية الجودة، وبها لمسات معدنية أنيقة.

محرك تسلا موديل 3 بيرفورمانس موديل 2026

تسلا موديل 3 بيرفورمانس موديل 2026

تنتج سيارة تسلا موديل 3 بيرفورمانس موديل 2026 قوة 510 حصان، وبها عزم دوران 750 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 80 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 505 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تسلا موديل 3 بيرفورمانس موديل 2026

ويوجد من سيارة تسلا موديل 3 بيرفورمانس موديل 2026 نسخة اخري تنتج قوة 641 حصان، وبها عزم دوران 770 نيوتن/متر، وبطارية سعة 84 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 480 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.4 ثانية .