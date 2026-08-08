فرج عامر: لا تقلقوا على صلاح.. طرابزون سيستغل الصفقة لتحقيق أكبر عائد تسويقي

طمأن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، جماهير الكرة المصرية على النجم محمد صلاح بعد انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور التركي، مؤكدًا أن اللاعب حظي باستقبال أسطوري، وأن النادي التركي سيعمل على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الصفقة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا تقلقوا على محمد صلاح، هو تمتع باستقبال أسطوري، وطرابزون بتستغل كل ما يمكن من أجل تحقيق أكبر عائد ممكن، سواء مباشر أو غير مباشر».

وأضاف: «أعتقد أن 75% مما سوف يتقاضاه صلاح تم الحصول عليه كمكاسب تسويقية، وطرابزون حتعمل المستحيل من أجل تحقيق أكبر نجاح ممكن».

وتابع: «ذكاء وتركيز صلاح حيساعدهم على ذلك، وكله خير لصلاح ولمصر».

وكان محمد صلاح قد حظي باستقبال جماهيري ضخم لدى وصوله إلى مدينة طرابزون، وسط احتشاد آلاف المشجعين، في مشهد لفت الأنظار وأكد حجم القيمة الجماهيرية والتسويقية للنجم المصري.



