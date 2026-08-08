كلوب يدعم قرار محمد صلاح: يعرف جيدًا ما يفعله ولا يحتاج إلى تبرير اختياراته

دافع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول والمدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا، عن قرار النجم المصري محمد صلاح بالانتقال إلى صفوف طرابزون سبور التركي، مؤكدًا أن قائد منتخب مصر يدرك جيدًا ما يفعله ولا يحتاج إلى تبرير اختياراته.

وقال كلوب في تصريحات عن انتقال محمد صلاح إلى الدوري التركي: «لا يهمني ما يقوله الناس عن قرار محمد صلاح باختيار الدوري التركي بدلًا من الدوريات الأخرى.. هو يعرف جيدًا جدًا ما يفعله كلاعب كرة قدم، ولاعب من أعلى مستوى مثله يتخذ دائمًا القرارات الصحيحة بالنسبة له».

وفي سياق متصل، أعلن فاتح تكة، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، قائمة اللاعبين التي ستخوض المباراة الودية أمام جوزتيبي، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وشهدت قائمة طرابزون سبور غياب محمد صلاح، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق، رغم مشاركته في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، ليتأكد بذلك تأجيل ظهوره الأول بقميص النادي التركي.

ويستعد طرابزون سبور لمواجهة جوزتيبي في مباراة ودية تقام على ملعب «إسونوييم بارك جورسل أكسل»، ضمن برنامج الفريق التحضيري للموسم الجديد.

وفضل الجهاز الفني لطرابزون سبور عدم الاستعجال في الدفع بمحمد صلاح، ومنحه مزيدًا من الوقت للوصول إلى أعلى درجة من الجاهزية البدنية والفنية، قبل تسجيل ظهوره الأول مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويحظى انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل الشعبية الواسعة التي يتمتع بها النجم المصري، وسط ترقب لظهوره الأول بالقميص التركي.