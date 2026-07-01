وزارة العدل تفتتح فروع توثيق جديدة بقرى حياة كريمة

افتتحت وزارة العدل عدداً من فروع التوثيق الجديدة بمجمعات الخدمات الحكومية في عدد من القرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرى، ومواصلة تنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.



ويأتي ذلك دعماً لـمحور تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، أحد المحاور الرئيسية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يتيح للمواطنين الحصول على خدمات التوثيق والشهر العقاري بصورة أكثر سهولة ويسر من خلال تقديمها داخل مجمعات الخدمات الحكومية القريبة من محل إقامتهم.

وشملت الافتتاحات فروع التوثيق بمجمعات الخدمات الحكومية بقرى صول والأقواز بالجيزة، والأحراز بالقليوبية، وأبا البلد بالمنيا، والمحاميد بحري بالأقصر.

جدير بالذكر أن وزارة العدل تواصل تحديث وتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، بما يعزز كفاءة الخدمات العدلية بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.