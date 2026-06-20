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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره النيوزيلندي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفراعنة في مشوار المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويسعى المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن لمواصلة عروضه القوية في المونديال وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز من حظوظه في التأهل إلى دور الـ32.

كيف أصبح موقف المجموعة بعد الجولة الأولى؟

شهدت المجموعة السابعة تساوي المنتخبات الأربعة في عدد النقاط بعدما انتهت مباراتا الجولة الأولى بالتعادل.

وتصدرت نيوزيلندا وإيران جدول الترتيب بفارق الأهداف المسجلة بينما جاءت بلجيكا في المركز الثالث وحلت مصر رابعا رغم امتلاك جميع المنتخبات نقطة واحدة ليبقى الصراع مفتوحا على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

بعثة منتخب مصر تصل كندا 

وصلت بعثة منتخب مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إلى مدينة فانكوفر الكندية قادمة على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويقود البعثة الجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة.

بعثة منتخب مصر

ماذا قدم المنتخبان في الجولة الأولى؟

استهل منتخب مصر مشواره في البطولة بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة.

مباراة مصر وبلجيكا

في المقابل، تعادل منتخب نيوزيلندا مع نظيره الإيراني بنتيجة 2-2، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة في بداية مشواره بالمونديال.

مباراة نيوزيلندا وإيران

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا

يضع الجهاز الفني للفراعنة اللمسات الأخيرة على التشكيل الأساسي والخطة الفنية خلال المران الختامي قبل المباراة.

وتشير المؤشرات إلى استقرار حسام حسن على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، مهند لاشين.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، (تريزيجيه أو زيكو).

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

يلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا في الرابعة فجر يوم الإثنين الموافق 22 يونيو الجاري بتوقيت القاهرة، على أحد ملاعب مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

حكم مباراة مصر ونيوزيلندا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكم الإماراتي عمر العلي لإدارة المواجهة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا.

الحكم الإماراتي عمر العلي

ويعد عمر العلي البالغ من العمر 38 عاما من أبرز الحكام الآسيويين خلال السنوات الأخيرة، بعدما أدار العديد من المباريات القارية في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

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