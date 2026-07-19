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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

"قصر الفنون" يحتضن "اليوبيل الذهبي".. رحلة 50 عامًا من الإبداع التشكيلي المصري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يفتتح الدكتور محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان طارق الكومي، نقيب الفنانين التشكيليين، معرض "اليوبيل الذهبي"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2026، بقاعة قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية.

يأتي هذا المعرض احتفالًا بمرور خمسين عامًا على تأسيس نقابة الفنانين التشكيليين، (١٩٧٦- ٢٠٢٦) ليكون بمثابة توثيق بصري وحي لنصف قرن من الإبداع.

يضم المعرض مجموعة ضخمة من الأعمال الفنية التي تشمل ما يقرب من 250 فنانًا، يمثلون مختلف الأجيال والاتجاهات والمدارس الفنية التي شكلت ملامح المشهد التشكيلي المصري.

ويعد المعرض حدثًا استثنائيًا يمتد أثره ليتجاوز كونه عرضًا فنيًا، ليشكل إضافة نوعية للطلاب والباحثين والدارسين؛ حيث يستعرض مدارس فنية متنوعة من حقب زمنية مختلفة، تعكس تطور الهوية البصرية المصرية منذ تأسيس مدرسة الفنون الجميلة عام 1907 وحتى وقتنا الراهن.

من المقرر أن نشهد فى ختام المعرض حفلا لتكريم أسماء الفنانين المؤسسين للنقابة، تقديرًا لدورهم الرائد، إلى جانب تكريم كوكبة من الفنانين الذين تركوا بصمات واضحة وأثروا الحركة التشكيلية المصرية بأعمالهم الخالدة.
يُذكر أن معرض "اليوبيل الذهبي" يمثل محطة هامة في مسيرة الفن التشكيلي المصري، ويؤكد على الدور المحوري لقطاع الفنون التشكيلية وللنقابة في دعم المبدعين وتعزيز قيم الفنون في المجتمع المصري.

الدكتور محمود حامد قطاع الفنون التشكيلية طارق الكومي نقيب الفنانين التشكيليين معرض اليوبيل الذهبي قصر الفنون

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