قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عارفة عبد الرسول تكشف عن موقف إنساني مع هشام ماجد

أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة عارفة عبر الرسول عن موقع انساني جمعها بالفنان هشام ماجد الذى تعاونت معه فى فيلم “برشامة”. 

قالت عارفة عبد الرسول في تصريحات إذاعية: "تعرضت لموقف صعب عندما كنت بالخارج ولم يكن هناك فرع للبنك الذي أتعامل معه وطلب مني المكتب المكلف بإنهاء ملف الضرائب تحويل 300 ألف جنيه فورًا وكنت عاجزة عن سداد المبالغ وكتبت على الواتس اب انني بحاجة الى 300 ألف جنيه بسبب مشكلة في الضرائب من الزملاء بأحد المسلسلات التي أعمل بها، وفي أقل من دقائق معدودات كانت الاستجابة سريعة من هشام ماجد الذي لم يتوان في حل المشكلة ودفع المبالغ المالية المطلوبة".

عارفة عبد الرسول تكشف عن حياتها الشخصية 

كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول عن جانب إنساني من حياتها الشخصية، متحدثة عن رحلتها الطويلة مع اسمها الذي أثار لديها جدلاً داخليًا منذ الصغر، قبل أن يتحول لاحقًا إلى مصدر فخر واعتزاز.

وأوضحت في تصريحات إذاعية، أنها في طفولتها لم تكن راضية عن اسمها “عارفة”، حيث شعرت أنه مختلف وغير مألوف مقارنة بأسماء أقرانها، مما جعلها تفكر جديًا في تغييره. وأضافت أن والدتها كانت تناديها باسم “ميرفت” داخل المنزل، في محاولة لتخفيف شعورها بعدم الارتياح، بينما كان والدها متمسكًا بشدة باسم “عارفة”، نظرًا لأنه اسم والدته (جدة الفنانة)، وهو ما أعطى للاسم قيمة عائلية خاصة.

وأشارت إلى أن هذا الصراع البسيط داخل الأسرة بين اسمين، كان يعكس تمسك الأب بالتقاليد والوفاء للأصول، مقابل رغبة الطفلة في التماشي مع محيطها الاجتماعي. ومع مرور الوقت، وتحديدًا بعد نضوجها، بدأت نظرتها للاسم تتغير تدريجيًا، حتى وصلت إلى مرحلة التصالح الكامل معه، بل وأصبحت تحبه وتشعر بتميّزه.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد أن الإنسان قد يمر بمراحل مختلفة في تقبّل ذاته، وأن ما قد نرفضه في صغرنا قد يصبح لاحقًا جزءًا أصيلًا من هويتنا التي نفخر بها.

المزيد

