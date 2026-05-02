الناس كويسة.. محمد أنور يطمن الجمهور بعد حريق لوكيشن مسلسل بيت بابا

شهد لوكيشن تصوير مسلسل «بيت بابا 2» بطولة الفنان محمد أنور، صباح اليوم، اندلاع حريق وسط حالة من القلق والذعر التي انتشرت بين العاملين فى الموقع داخل مدينة الإنتاج الإعلامى.

وكتب محمد انور عبر حسابه علي إنستجرام “قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل شيء.. الناس كلها كويسة وبخير الحمد لله وده الأهم”

يذكر أن مسلسل بيت بابا بطولة محمد أنور، انتصار، محمد محمود، سامى مغاورى، مريم محمود الجندى سليم الترك، هلا السعيد، أحمد عبد الحميد، عبد الرحمن حسن، مالك عماد، رانيا محمود ياسين، نادين خالد، محسن صبرى، محمد خميس، جان رامز.