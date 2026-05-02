المهرجان القومي للمسرح يطلق مسابقة التأليف في دورته 19 بشروط جديدة لدعم المواهب

رسالة جديدة من يورجن كلوب لـ محمد صلاح قبل مغادرة ليفربول؟.. ماذا قال؟
قبل ما تشتري شقة .. اعرف الحقيقة كاملة وتجنب المفاجآت القانونية
القيادة المركزية الأمريكية : غيّرنا مسار 48 سفينة لضمان الامتثال لحصار الموانئ الإيرانية
موعد ومكان جنازة سهير زكي
إحالة تيك توكر شهير إلى الجنايات في سب عمر كمال
عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية
زيلينسكي يلجأ لـ تركيا لإجراء المفاوضات مع روسيا دون مساعدة أمريكا
مخالفات البناء | توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن تقنين الأراضي
جفاف حاد | سبب وفاة سهير زكي أشهر راقصات مصر
دهب وساعات وأشياء ثمينة.. منة فضالي تعلن تعرضها للسرقة من الخادمة
وفاة سهير زكي بعد صراع مع المرض
المهرجان القومي للمسرح المصري يطلق مسابقة التأليف في دورته الـ19 بشروط جديدة لدعم المواهب
أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري عن فتح باب التقديم لمسابقة التأليف المسرحي، وذلك ضمن فعاليات دورته التاسعة عشرة التي يترأسها الفنان محمد رياض، في خطوة تستهدف دعم الحركة المسرحية واكتشاف كتاب جدد من مختلف أنحاء مصر.

ويستمر استقبال طلبات المشاركة خلال الفترة من الأول من مايو 2026 وحتى الأول من يونيو 2026، حيث تتيح المسابقة الفرصة أمام الكُتّاب المصريين دون التقيد بحد أقصى للعمر، بما يعكس توجه المهرجان نحو احتضان جميع الطاقات الإبداعية، سواء من الشباب أو أصحاب الخبرات.

وأوضحت إدارة المهرجان أن النصوص المشاركة يمكن أن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى أو العامية، بشرط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد سبق له الفوز في هذه المسابقة من قبل، في إطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإتاحة المجال لوجوه جديدة.

وشددت اللائحة المنظمة للمسابقة على ضرورة أن يكون النص المقدم عملاً أصيلاً بالكامل، غير مقتبس أو مترجم، وألا يكون قد تم عرضه سابقًا على خشبة المسرح أو حصل على أي جوائز من جهات أخرى. كما حددت الإدارة مجموعة من الضوابط الفنية، من بينها ألا يقل حجم النص عن 20 صفحة من مقاس A4، مكتوبة باستخدام الحاسب الآلي بخط حجم 14.

وأكدت إدارة المهرجان ضرورة عدم كتابة اسم المؤلف داخل النص، مع الاكتفاء ببيانات منفصلة، إلى جانب عدم السماح بتقديم أكثر من عمل واحد لكل متسابق، مشيرة إلى أن أي مشاركة لا تلتزم بهذه الشروط سيتم استبعادها بشكل فوري.

وعلى جانب آخر، أعلنت إدارة المهرجان عن فتح باب المشاركة في مسابقة تصميم البوستر الرسمي للدورة نفسها، في خطوة تهدف إلى دعم الفنانين والمصممين في مجال الفنون البصرية، وتشجيعهم على تقديم رؤى إبداعية تعبر عن تاريخ المسرح المصري وتطوره.

وأوضحت أن التصميم الفائز سيتم اعتماده كملصق رسمي للدورة التاسعة عشرة، مع نشره عبر كافة المنصات الرسمية للمهرجان، بالإضافة إلى منح صاحبه شهادة تقدير، تقديرًا لجهوده الإبداعية ودعمه للمشهد الثقافي.

يأتي هذا التوجه في إطار حرص المهرجان القومي للمسرح المصري على تعزيز دوره كمنصة ثقافية رائدة، تساهم في اكتشاف وصقل المواهب، وتفتح آفاقًا جديدة أمام المبدعين في مجالات الكتابة المسرحية والفنون البصرية.

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

الدوري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

الأهلي

فرج عامر يزف خبرا سارا لجماهير الاهلي بشأن دوري أبطال افريقيا

حالة الطقس

الأرصاد: طقس حار يضرب البلاد.. وأمطار رعدية تمتد للقاهرة والصعيد

أسعار اللحوم

البتلو بـ495 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم السبت 2 مايو 2026 في الأسواق

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقة بث مباشر

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

أعراض مبكرة تدل على الإصابة بسرطان المستقيم.. احذر من تجاهلها

أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها

بعد طرحها بـ 24 ساعة .. ردود أفعال قوية بأغنية هختار حبه لـ رنا سماحة

رنا سماحة

كامل العدد .. محمد فضل شاكر يحيي حفلا في القاهرة بحضور جماهيري كبير

محمد فضل شاكر

وفد من جامعة هيروشيما اليابانية يزور الأكاديمية العسكرية المصرية وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك

صورة من الزيارة

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد