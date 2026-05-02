المهرجان القومي للمسرح يطلق مسابقة التأليف في دورته 19 بشروط جديدة لدعم المواهب

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري عن فتح باب التقديم لمسابقة التأليف المسرحي، وذلك ضمن فعاليات دورته التاسعة عشرة التي يترأسها الفنان محمد رياض، في خطوة تستهدف دعم الحركة المسرحية واكتشاف كتاب جدد من مختلف أنحاء مصر.

ويستمر استقبال طلبات المشاركة خلال الفترة من الأول من مايو 2026 وحتى الأول من يونيو 2026، حيث تتيح المسابقة الفرصة أمام الكُتّاب المصريين دون التقيد بحد أقصى للعمر، بما يعكس توجه المهرجان نحو احتضان جميع الطاقات الإبداعية، سواء من الشباب أو أصحاب الخبرات.

وأوضحت إدارة المهرجان أن النصوص المشاركة يمكن أن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى أو العامية، بشرط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد سبق له الفوز في هذه المسابقة من قبل، في إطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإتاحة المجال لوجوه جديدة.

وشددت اللائحة المنظمة للمسابقة على ضرورة أن يكون النص المقدم عملاً أصيلاً بالكامل، غير مقتبس أو مترجم، وألا يكون قد تم عرضه سابقًا على خشبة المسرح أو حصل على أي جوائز من جهات أخرى. كما حددت الإدارة مجموعة من الضوابط الفنية، من بينها ألا يقل حجم النص عن 20 صفحة من مقاس A4، مكتوبة باستخدام الحاسب الآلي بخط حجم 14.

وأكدت إدارة المهرجان ضرورة عدم كتابة اسم المؤلف داخل النص، مع الاكتفاء ببيانات منفصلة، إلى جانب عدم السماح بتقديم أكثر من عمل واحد لكل متسابق، مشيرة إلى أن أي مشاركة لا تلتزم بهذه الشروط سيتم استبعادها بشكل فوري.

وعلى جانب آخر، أعلنت إدارة المهرجان عن فتح باب المشاركة في مسابقة تصميم البوستر الرسمي للدورة نفسها، في خطوة تهدف إلى دعم الفنانين والمصممين في مجال الفنون البصرية، وتشجيعهم على تقديم رؤى إبداعية تعبر عن تاريخ المسرح المصري وتطوره.

وأوضحت أن التصميم الفائز سيتم اعتماده كملصق رسمي للدورة التاسعة عشرة، مع نشره عبر كافة المنصات الرسمية للمهرجان، بالإضافة إلى منح صاحبه شهادة تقدير، تقديرًا لجهوده الإبداعية ودعمه للمشهد الثقافي.

يأتي هذا التوجه في إطار حرص المهرجان القومي للمسرح المصري على تعزيز دوره كمنصة ثقافية رائدة، تساهم في اكتشاف وصقل المواهب، وتفتح آفاقًا جديدة أمام المبدعين في مجالات الكتابة المسرحية والفنون البصرية.