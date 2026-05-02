محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لبحث سبل تحسين كفاءة النظافة والتصدي للإشغالات بحي جنوب

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا مع رئيس حي جنوب ونوابه وذلك لبحث آليات تحسين مستوى النظافة التعامل مع الإشغالات الخاصة بالمحال والمقاهي بما يحقق الانضباط العام والسيولة المرورية، وذلك عقب جولته الميدانية بحي جنوب الجيزة.

واطّلع المحافظ خلال اللقاء على إمكانيات الحي من عمال النظافة والمعدات وخطة التوزيع اليومي موجهًا بإعداد تقرير يومي يتضمن أعداد سيارات النظافة وشركات الجمع السكني الجادة واللوادر والمعدات المتاحة وكذا حجم العمالة المتواجدة فعليًا بالشوارع وذلك لتقييم أداء منظومة العمل والعمل على تحسينها بشكل مستمر.



وخلال اللقاء كلف المحافظ هيئة النظافة بتخصيص عمالة ومعدات محددة لمنطقة المنيب لدعم جهود رفع كفاءة النظافة مشددًا على أنه من غير المقبول استمرار أي مظاهر تقصير أو تدني في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما كلف المحافظ بسرعة إصلاح أي معدات معطلة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة مع التشديد على توقيع غرامات على شركات النظافة غير الملتزمة ببنود التعاقد واتخاذ إجراءات فسخ التعاقد مع الشركات التي لا ترتقي لمستوى الأداء المطلوب.

وفيما يخص ملف الإشغالات وجه المحافظ بتشكيل لجنة للمرور على الأكشاك بنطاق حي جنوب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي كشك غير ملتزم بالحدود المقررة مع تطبيق غرامات الإشغال وفقًا للقانون لتحقيق الانضباط بالشوارع.



كما كلف المحافظ بدراسة تحويل المشاتل الموجودة بنطاق الحي إلى وحدات إنتاجية وفتح للبيع للجمهور بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها وتحقيق مردود اقتصادي وخدمي.