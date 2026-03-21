رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هند صبري تكشف سر انجذابها إلى شخصية غرام فى مسلسل مناعة .. خاص

هند صبري
هند صبري
كشفت الفنانة هند صبري عن سر انجذابها لشخصية “غرام” فى مسلسل "مناعة" الذى عرض فى رمضان الماضي. 

وقالت هند صبري فى تصريح خاص لصدى البلد : كنت بحاجة لتجربة شخصية غير مثالية، تحمل قدرًا من القسوة والشر، لكنها في الوقت نفسه إنسانة لها دوافعها وتعقيداتها، وأؤمن أن الدراما الحقيقية لا تولد من الشخصيات البيضاء بالكامل، بل من الصراع. وفكرة المواجهة بين الخير والشر، وصولًا إلى انتصار العدالة في النهاية، هي جوهر العمل.

ابطال مسلسل مناعة

وشاركت هند صبري في دراما رمضان المنقضي بمسلسل مناعة من بطولة رياض الخولي، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامي، عماد صفوت، هدى الإتربي، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استدويوز

 مسلسل مناعة

دارت الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلال الشخصية التي تلعبها هند صبري، تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يُقتل في تجارة الممنوعات، إلى سيدة قوية تواجه الصعاب؛ لحماية أسرتها، وتغوص في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

