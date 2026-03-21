برسالة مؤثرة .. نانسي عجرم تهنئ والدتها بعيد الأم

هنأت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، والدتها، بمناسبة عيد الأم، برسالة إنسانية مؤثرة عبّرت فيها عن مشاعر مختلطة من الحب والحزن، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

نانسي عجرم

وكتبت نانسي عجرم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: "عيد الأم هالسنة، القلب مش متل كل سنة، في أمهات عم تبتسم ودمعتها بعينها، وأمهات قلبها مكسور... بس بعدها عم تعطي حب بلا حدود، لكل أم موجوعة، حزينة، أو ناطرة، إنتِ القوة، وإنتِ العيد".

وتابعت: "الله يحمي كل أم، ويصبر قلبها، ويرحم اللي عم يسهروا علينا من فوق، وإنشاء الله نعيّد عن قريب بسلام وراحة بال، كل عيد أم وإنتو النبض اللي بخلّينا نكمّل".

وأرفقت صورا تجعها بوالدتها، وببناتها.