في حفل عائلي .. خطوبة ملك أحمد زاهر والسيناريست شريف عمرو الليثي

تحتفل الفنانة ملك أحمد زاهر بخطوبتها على السيناريست شريف عمرو الليثي وذلك وسط أجواء عائلية حيث اقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

جاء الارتباط بعد قصة حب نشأت مؤخرًا بين الثنائي، لتتوج بخطوة رسمية تعكس طبيعة علاقتهما القائمة على التفاهم والدعم المتبادل، ليبدأن معا فصلًا جديدًا في حياتهما.

من هو شريف عمرو الليثي؟

ينتمي شريف الليثي إلى جيل جديد من صناع السينما، اختار أن يشق طريقه من بوابة التأليف والكتابة السينمائية.

ورغم ظهوره الإعلامي المحدود، استطاع أن يلفت الأنظار كمؤلف واعد يسعى لترك بصمة خاصة في عالم السينما.

بدأ أولى تجاربه كسيناريست من خلال فيلم زوجة رجل مش مهم، الذي يضم نخبة من النجوم من بينهم ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني، ومن إخراج معتز التوني، ليشكل العمل انطلاقته الفعلية في مجال الكتابة السينمائية.

كما يتعاون حاليًا مع الفنان أحمد فهمي في فيلم جديد من تأليفه يحمل عنوان الفيل على الدرفيل، تشارك في بطولته أسماء جلال، ومن المنتظر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.

نشاط فني مستمر

وعلى الصعيد الفني، تواصل ملك أحمد زاهر حضورها اللافت، إذ شاركت مؤخرًا في احتفالية «فني وافتخر» لتكريم أوائل طلاب التعليم الفني للعام الدراسي 2024-2025، بحضور السيدة انتصار السيسي، التي أعربت عن اعتزازها بالشباب المصري، مؤكدة أن التفوق والاجتهاد هما الطريق نحو مستقبل أفضل.