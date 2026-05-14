وكيل لاعبين لإمام عاشور: سيبك من آدم وطني.. مستواك لو وقع مش هيعبرك

وجه وائل فؤاد وكيل لاعبين، رسالة مباشرة إلى إمام عاشور خلال مداخلته مع الإعلامية بسمة وهبة، مطالباً اللاعب بالتركيز الكامل داخل الملعب والابتعاد عن أي أشخاص قد يتسببون له في أزمات تؤثر على مستقبله الكروي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، خلال حديثه عن آدم وطني: «إمام سيبك من الراجل ده، ومستواك لو وقع مش هيعبرك»، مؤكداً أن بعض الأشخاص قد يستفيدون مادياً من اللاعب ثم يبتعدون عنه إذا تراجع مستواه.

وتابع أن إمام عاشور يمتلك إمكانيات كبيرة جداً ويُعد من أفضل لاعبي مصر حالياً، لكن عدم التركيز وكثرة المشكلات قد تؤدي إلى تراجع مستواه وجعل الجماهير تنقلب عليه.

وأشار وكيل اللاعبين إلى أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة لإمام عاشور، خاصة مع وجود بطولة كأس العالم للأندية، موضحاً أن هذه البطولة قد ترفع القيمة التسويقية للاعب بشكل ضخم إذا ظهر بمستوى قوي، وقال: «إنت عندك كأس العالم وسوق كبير جداً ممكن يرفع سعرك بشكل كبير».

واختتم بالتأكيد على أن الجماهير كانت تحمل إمام عاشور على الأعناق عندما كان متألقاً، ولذلك عليه أن يستعيد تركيزه الكامل داخل الملعب.