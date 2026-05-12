فيديو وصور خاصة.. القصة الكاملة لواقعة ابتزاز وكيل لاعبين شهير بالقاهرة الجديدة

في واقعة جديدة تكشف خطورة جرائم الابتزاز الإلكتروني واستهداف الحياة الخاصة للشخصيات العامة، أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامهم بابتزاز مدير تنفيذي بأحد الأندية الرياضية ووكيل لاعبين شهير، وتهديده بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته غرفة العمليات من المجني عليه، أفاد فيه بتعرضه لتهديدات من مجهولين بنشر مواد خاصة به وبأسرته حال عدم دفع مبالغ مالية، ما دفع الأجهزة الأمنية لبدء تحريات موسعة.

وبتكثيف الجهود، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين الثلاثة، بينهم سائق خاص، وتبين تورطهم في التخطيط والتنفيذ لعملية الابتزاز، مع استعانتهم بأشخاص آخرين، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها.

وأكدت النيابة استمرار التحقيقات وسرعة استكمال التحريات لكشف جميع ملابسات الواقعة.

