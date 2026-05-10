الإشراف العام
برلمان

5 سنوات حبسا وغرامة مليون جنيه.. مشروع قانون لمواجهة ابتزاز الأطفال إلكترونيًا

أميرة خلف

أعلن النائب محمد مجدي فريد، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون جديد لمواجهة جرائم الابتزاز والتهديد الإلكتروني ضد الأطفال، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية للأطفال داخل البيئة الرقمية.

وأوضح " فريد" في  تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن مشروع القانون يأتي ضمن التحركات التشريعية الرامية إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية المتزايدة، وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال.

500 ألف جنيه لكل من هدد طفلا أو ابتزه الكترونيا 

ونص مشروع القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من هدد طفلًا أو ابتزه باستخدام وسيلة تقنية معلومات، من خلال نشر أو إفشاء أو نسبة وقائع أو صور أو مقاطع مرئية تمس شرفه أو اعتباره أو تخدش حياته الخاصة.

سواء تم الحصول على تلك المواد برضاء المجني عليه أو بغير رضاه، متى كان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر أو لحمل الطفل على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

