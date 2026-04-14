فريدة عبيد تستغيث وتكشف عن تعرضها لابتزاز إلكتروني يستهدفها بشكل مباشر

أطلقت المطربة فريدة عبيد استغاثة عاجلة إلى الجهات المعنية، كشفت خلالها تعرضها لما وصفته بحملة ابتزاز إلكتروني ومخطط يستهدفها بشكل مباشر خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت فريدة عبيد خلال فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها تواجه محاولات مستمرة للاستيلاء على هواتفها الشخصية وهواتف أفراد أسرتها و تهكير حسابتها الشخصية ، إلى جانب اختراق حساباتها البنكية، مؤكدة أن الأمر يتجاوز مجرد مضايقات عادية إلى ما اعتبرته "مؤامرة كبيرة جدًا".



وكانت قد علقت المطربة فريدة عبيد، على الانتقادات التي تعرضت لها عن شكلها، بعد ظهورها مؤخرًا في برنامج "هي وبس" مع الإعلامية رضوى الشربيني.

ونشرت فريدة عبيد عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “كل اللي بيتكلم ويتنمر على شكلي مريض بجد وعايزة أعرفكم معلومة صغيرة أنا في البرنامج ده علشان موهبتي وأغنيتي اللي كتبتها ولحنتها وغنتها ونجحت والناس حبتها، مش علشان أنا بنت شكلها حلو”.