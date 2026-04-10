خبيرة علاقات أسرية: السوشيال ميديا تهدد الخصوصية وتزيد حدة النزاعات

أكدت دينا حمدي، خبيرة العلاقات الأسرية أن تحويل الخلافات الأسرية إلى محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي قد يترتب عليه مخاطر كبيرة، تصل في بعض الحالات إلى الابتزاز أو التشهير بين الأطراف.

نشر تفاصيل الحياة الخاصة

وأوضحت خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن نشر تفاصيل الحياة الخاصة على العلن يفتح الباب أمام استغلال هذه المعلومات بشكل سلبي، سواء من خلال الضغط النفسي أو الإساءة المتعمدة أو تشويه السمعة.

مشكلات خاصة قابلة للحل

وأضافت أن هذه الممارسات لا تؤدي إلى حل الخلافات بل تزيدها تعقيدًا، وتحوّلها من مشكلات خاصة قابلة للحل إلى أزمات علنية يصعب احتواؤها.

وشددت على ضرورة اللجوء إلى القنوات القانونية أو الاستشارات الأسرية المتخصصة عند وقوع الخلافات، حفاظًا على الخصوصية واستقرار الأسرة.