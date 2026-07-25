بحجم عملاق.. ماذا تقدم GMC يوكن AT4 Ultimate 2026؟

تواصل GMC الأمريكية ترسيخ مكانتها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم من خلال طرح يوكن AT4 Ultimate موديل 2026، التي تجمع بين القدرات المخصصة للقيادة على الطرق الوعرة ومستويات مرتفعة من التجهيزات الداخلية.

محرك GMC يوكن AT4 Ultimate

تعتمد GMC يوكن AT4 Ultimate 2026 على محرك بنزين ثماني الأسطوانات V8 بسعة 6.2 لتر، ويولد المحرك قوة تبلغ 420 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 623 نيوتن متر.

GMC يوكن AT4 Ultimate 2026

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، بينما تعتمد السيارة على نظام دفع رباعي 4WD ، كما تسجل السيارة معدل استهلاك للوقود يبلغ 9.7 كيلومترات لكل لتر.

أبعاد GMC يوكن AT4 Ultimate

تنتمي يوكن AT4 Ultimate إلى فئة سيارات SUV الفاخرة كبيرة الحجم، ويبلغ طول السيارة 5,335 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,370 مم، في حين يبلغ ارتفاعها 1,944 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,071 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,792 كيلوجرامًا، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 722 لترًا.

GMC يوكن AT4 Ultimate 2026

تجهيزات GMC يوكن AT4 Ultimate

تضم المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات التي تعزز من تجربة القيادة، حيث تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 16.8 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يتيح ربط الهواتف الذكية.

كما زودت السيارة بشاشة عدادات رقمية بقياس 11 بوصة، إلى جانب نظام صوتي من Bose يتكون من 18 سماعة، وتشمل التجهيزات أيضًا مقاعد كهربائية تدعم ضبط أوضاع الجلوس، ونظام تكييف هواء متعدد المناطق إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

GMC يوكن AT4 Ultimate 2026

وحصلت GMC يوكن AT4 Ultimate 2026 على مجموعة واسعة من أنظمة السلامة حيث تأتي السيارة مزودة بسبع وسائد هوائية، بالإضافة إلى نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، إلى جانب برنامج الثبات الإلكتروني.

كما تضم السيارة نظام مكابح الطوارئ الذاتية، والتحذير من التصادم الأمامي، ونظام تثبيت سرعة متكيف، وتقنية قراءة مسار الطريق التي تشمل التحذير عند مغادرة المسار ومساعد البقاء داخله.

GMC يوكن AT4 Ultimate 2026

وتشمل تجهيزات السلامة أيضًا مراقبة المنطقة العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، ونظام مراقبة إجهاد السائق، وتقنية التعرف على سرعة الطريق، بالإضافة إلى كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، ومساعد صعود المرتفعات، ومساعد نزول المنحدرات.