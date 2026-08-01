زلزال آخر بشدة متوسطة يضرب مدينة نابولي الإيطالية

قالت السلطات اليوم، السبت، بعد يوم من هزة أرضية، إن زلزالاً بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب مدينة نابولي الإيطالية، ما أسفر عن إصابة 21 شخصاً وإلحاق أضرار بالممتلكات.

وقع الزلزال في وقت متأخر من يوم الجمعة في منطقة كامبي فليجري، على عمق ثلاثة كيلومترات (ميلين)، وفقًا للمعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين (INGV).

وتُعد هذه المنطقة، التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا، موطناً لنشاط زلزالي متكرر.

أعقب الزلزال الذي وقع يوم الجمعة ليلة من الهزات الارتدادية الأقل شدة.

أعلنت دائرة الحماية المدنية الإيطالية أن اثنين من بين المصابين الـ 21 احتاجوا إلى علاج طارئ في المستشفى.

وقال وزير الحماية المدنية الإيطالي، نيلو موسوميتشي، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الزلزال تسبب أيضاً في "انهيار العديد من المباني غير المأهولة" وانهيارات أرضية.