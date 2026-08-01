"اليونيفيل" تقدّم مساعدات لبلدية صور وتؤكد استمرار دعمها للمجتمعات المحلية

قدّم القائد العام لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الجنرال ديوداتو أبانيارا، مساعدات إلى بلدية صور، خلال لقاء حضره رئيس اتحاد بلديات قضاء صور ورئيس بلدية صور حسن دبوق، ورئيسة المرأة و الطفل راندا أبو صالح إلى جانب عدد من ضباط اليونيفيل.

وأكد أبانيارا أهمية التعاون القائم بين اليونيفيل والسلطات المحلية، مشددًا على التزام القوة الدولية بمواصلة دعم المجتمعات المحلية وتعزيز الشراكة مع البلديات، بما يسهم في خدمة المواطنين ودعم جهود التنمية والتعافي.

من جهته، ثمّن حسن دبوق المبادرة، معتبرًا أنها تعكس قوة التعاون بين بلدية صور واليونيفيل، وتسهم في تعزيز قدرة البلدية على الاستمرار في تقديم الخدمات للأهالي.

ونوّهت رئيسة المرأة و الطفل الدكتورة رندا أبو صالح بدور اليونيفيل في دعم النساء والأطفال ومساندة أبناء الجنوب خلال المرحلة الراهنة.