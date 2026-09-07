رئيس مجلس الدولة: حريصون على إنجاز جميع القضايا وتحقيق العدالة الناجزة

أكد المستشار محمود إبراهيم أبوالدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، حرصه على مواصلة العمل لإنجاز جميع القضايا المتداولة أمام دوائر المحكمة الإدارية العليا خلال العام القضائي الجديد 2026/2027، بما يحقق العدالة القضائية الناجزة ويضمن سرعة الفصل في الطعون.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبوالدهب، حيث جرى توزيع العمل للعام القضائي الجديد، مع مراعاة رغبات أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق مصلحة العمل.

ورحب رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية العمومية، مهنئًا إياهم ببداية العام القضائي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم القضائية، مشيدًا بالجهود التي بذلوها خلال العام القضائي الماضي، وما حققوه من إنجاز في الطعون وسرعة الفصل فيها.

وشدد المستشار محمود إبراهيم أبوالدهب على ضرورة استمرار قضاة المحكمة الإدارية العليا في أداء عملهم بالدقة والإتقان وانتظام سير العمل، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهد لتحقيق مصلحة المتقاضين والوصول إلى العدالة الناجزة.