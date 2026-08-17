قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية 2026 .. تفاصيل تنسيق القبول والكليات المتاحة
أول رد فعل من الزمالك على قيمة صفقة حسام عبد المجيد
الأرصاد: تحسن في درجات الحرارة.. واستمرار المعدلات الطبيعية حتى نهاية الأسبوع
اتفاقية عدم الإفصاح.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي وغزل المحلة
عميد معهد البيئة الأسبق: 10 آلاف تمساح في مصر.. والكوبرا تنتشر بالمناطق الزراعية
هل وضع غصن أخضر على القبر يخفف عن الميت؟.. أمين الإفتاء يجيب
المسيرات.. حرب صامتة تهدد أمن أوروبا
نتنياهو يوافق على مقترح إنشاء مجموعتي عمل لنزع السلاح من غزة وتوفير المساعدات الإنسانية بالقطاع
تواصل سري بين واشنطن وطهران .. سمير فرج يكشف الدائر خلف الكواليس ويحذر من مفاجأة خطيرة
أنس بوخش يخرج عن صمته بشأن هشام جمال وليلى زاهر
تقنيات عالمية لكشف السموم الفطرية .. متبقيات المبيدات يعزز التعاون مع موريتانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا تستعد لتعريفات أمريكية بـ50% مع اتساع الخلافات بين مفاوضي البلدين

الرسوم الأمريكية
الرسوم الأمريكية
أ ش أ

تواجه كندا الأسبوع الجاري جولة جديدة من الرسوم الأمريكية بنسبة 50%، وهي خطوة تقول الشركات إنها قد تؤدي إلى خسائر وظيفية في قطاعات تعاني أصلاً، بينما تزيد تعقيد المفاوضات الجارية حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فعّل الشهر الماضي المادة 338 من قانون التعرفة لعام 1930 لفرض رسوم تبدأ الأربعاء على مجموعة واسعة من الواردات الكندية، تشمل الأثاث ومنتجات الألبان والإسمنت والملابس ومعدات الصيد والهوكي وغيرها.

هذه الصلاحية تمنح الرئيس الأميركي القدرة على فرض رسوم عقابية تصل إلى 50% على الدول التي يعتبر أنها تميّز ضد السلع الأميركية. ويأتي استخدام ترامب لهذا البند ضمن نهجه المتشدد تجاه التجارة مع كندا منذ عودته إلى الرئاسة العام الماضي. وتشير البيانات إلى أن الرسوم ستشمل ما يقارب 20 مليار دولار من السلع الكندية، أي نحو 5.2% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من كندا في 2025.

ومع اقتراب الموعد النهائي، كثّف الوزير الكندي دومينيك ليبلانك وكبيرة المفاوضين جانيس شاريت محادثاتهما في واشنطن، لكنهما أكدا أن البلدين ما زالا بعيدين عن اتفاق أولي. كما أن الرسوم الجديدة ستطال منتجات مشمولة سابقاً بمعاملة تفضيلية ضمن اتفاقية كندا الولايات المتحدة المكسيك، ما يضيف مخاطر اقتصادية جديدة.

كندا الشركات التجارة الحرة أميركا الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

عائلة حسام حسن

الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

ترشيحاتنا

جيب رانجلر

أسعار جيب رانجلر 2026 في السعودية

سيارة فيراري CZ26 الخارقة الجديدة

شاهد| فيراري CZ26 الخارقة الجديدة

بورش وفولكس فاجن

الصين تتدخل لإنقاذ فولكس فاجن من أزمة بقيمة 1.7 مليار دولار

بالصور

المسيرات.. حرب صامتة تهدد أمن أوروبا

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

طريقة عمل الريش المشوية في حلة الضغط.. وصفة سهلة ولحم طري بطعم شهي

ريش مشوية
ريش مشوية
ريش مشوية

بعد وفاة الفنان عمرو محمد علي.. تفاصيل مرضه الساعات الأخيرة

وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة

صبا مبارك تجمع بين الإناقة والأنوثة فى آخر ظهور لها

صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. وليد فاروق

د. وليد فاروق يكتب: عائشة بن أحمد.. عندما قادتني دراسة عن الوجه الإعلاني إلى اكتشاف ممثلة

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب : النصب الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

المزيد