مصدر بالزمالك يكشف أسباب تجديد عضوية مرتضى منصور رغم شطبه

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة تجديد المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق للنادي، عضويته وعضوية أبنائه خلال الشهر الجاري، مؤكدًا أن الأمر جاء وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها داخل النادي.

وأوضح المصدر أن تجديد العضوية جاء بعد عدم إدراج بند إسقاط عضوية مرتضى منصور ضمن أعمال الجمعية العمومية، وذلك عقب رفض وزارة الشباب والرياضة اعتماد قرار مجلس إدارة الزمالك بشأن إسقاط العضوية، خلال فترة تولي الدكتور أشرف صبحي حقيبة الوزارة.

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة الزمالك كان قد أصدر، خلال اجتماعه المنعقد في 18 فبراير 2024، قرارًا بإسقاط عضوية مرتضى منصور، استنادًا إلى عدم توافر شروط اكتساب العضوية العاملة، وفقًا للمادتين (8) و(12) من لائحة النظام الأساسي للنادي.

وأضاف أن إدارة الزمالك خاطبت وزارة الشباب والرياضة لاعتماد القرار، إلا أن الوزارة رفضت اعتماده، وهو ما ترتب عليه استمرار عضوية مرتضى منصور بشكل قانوني داخل النادي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن مرتضى منصور قام مؤخرًا بسداد قيمة الاشتراك السنوي لعضويته وعضوية أبنائه، وتم قبول التجديد بصورة طبيعية، في ظل استمرار العضوية وعدم وجود أي قرار نافذ يمنع تجديدها.