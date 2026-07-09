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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى لإسرائيل: يشرفنا عدم تشجيعكم لينا.. وهتفضلوا أعداءنا.. الإسكان: إعفاءات كبيرة من غرامات التأخير ومهلة عام لأصحاب الأراضي السكنية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أنتوا والأرجنتين لصوص| أحمد موسى لإسرائيل: يشرفنا عدم تشجيعكم لينا.. وهتفضلوا أعداءنا
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الوقت قد حان لكي تعيد الاتحادات الأفريقية النظر في دعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن جميع المنتخبات الأفريقية والعربية تعرضت لظلم تحكيمي خلال بطولة كأس العالم، لكنه شدد على أن ما حدث مع منتخب مصر كان مختلفًا.


رئيس شعبة المخابز: الهدر في الرغيف يبدأ قبل وصوله للمواطن.. وترك البطاقات بالمخابز مخالفة

أكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية، أن الهدر في منظومة الخبز لا يقتصر على رغيف العيش فقط، وإنما يبدأ منذ مراحل إنتاج الدقيق والنقل والتوزيع، مشيرًا إلى وجود بعض الممارسات الخاطئة في التعامل مع بطاقات التموين.

شعبة الدواجن: سعر الكيلو بالمزرعة 65 جنيهًا.. ونحتاج قانون ينظم حلقات التداول
أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يبلغ نحو 65 جنيهًا، مشددًا على ضرورة إصدار قانون ينظم حلقات التداول والوساطة بين المنتج والمستهلك لضمان وصول السلعة بسعر عادل.

الإسكان: إعفاءات كبيرة من غرامات التأخير ومهلة عام لأصحاب الأراضي السكنية
أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة تقدم حوافز تشمل تخفيضات كبيرة على غرامات التأخير للمستحقات المالية، حيث تصل نسبة الإعفاء إلى 70% للوحدات السكنية، و60% للوحدات الإدارية والمهنية، و50% للمحلات التجارية، وذلك عند سداد كامل المديونيات خلال ثلاثة أشهر.



مستوى يليق بمصر.. توفيق السيد: يجب محاسبة مسؤولي الـ «فيفا»
أشاد توفيق السيد، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، بالدعم الذي يحظى به المنتخب المصري، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائمًا على متابعة اللاعبين والاطمئنان على حالتهم النفسية بعد البطولات والمنافسات الكبرى.


الفنانة بشرى: منتخب مصر كسب احترام العالم رغم الخروج من المونديال
أعربت الفنانة بشرى عن فخرها بالمستوى الذي ظهر به منتخب مصر خلال مواجهته أمام الأرجنتين في كأس العالم، مؤكدة أن الفريق حقق العديد من المكاسب رغم انتهاء مشواره في البطولة.



تحذير من التعرض المباشر للشمس. الأرصاد: درجات الحرارة طبيعية والرطوبة سبب الاحساس بارتفاعها
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال هذه الأيام تدور حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى أنها سجلت ما بين 36 و37 درجة مئوية.


نائب رئيس بعثة منتخب مصر: الفيفا سيرد رسميًا على شكوى اتحاد الكرة.. والمنتخب يعود الجمعة
أكد مصطفى أبو زهرة، نائب رئيس بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة، أن اتحاد الكرة اتخذ جميع الإجراءات الرسمية بشأن الشكوى المقدمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشيرًا إلى أن المنتخب سيعود إلى القاهرة يوم الجمعة وسط استعدادات لاستقبال رسمي وشعبي بعد الأداء التاريخي الذي قدمه في كأس العالم 2026.



لم نُهزم.. اتحاد الكرة: منتخبنا تم إقصاؤه أمام الأرجنتين بقرارات حكم حملت ازدواجية في المعايير
علق مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على خروج منتخب مصر من كأس العالم بعد الخسارة امام الأرجنتين في دور الـ 16.


عطية الفيومي: حريصون على وضع النقاط على الحروف في ملف المجالس المحلية
أكد محمد عطية الفيومي عضو لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية بمحلس النواب، أن كثرة المجالس المحلية تتسبب في عبء على بعض الوحدات المحلية، لذا يفضل تقليل أعداد المجالس المحلية ومستوياتها.


 

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