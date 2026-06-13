المنوفية تحتفل بعيدها القومي.. بالأسماء الانتهاء من إنشاء وتجديد 17مدرسة

شهد قطاع التعليم في مصر طفرة نوعية غير مسبوقة من خلال التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتطوير المنشآت التعليمية ورفع كفاءة البنية التحتية التعليمية على مستوى الجمهورية .

وقد انعكست هذه الرؤية الطموحة على محافظة المنوفية حيث تواصل هيئة الأبنية التعليمية تنفيذ العديد من المشروعات التعليمية بمختلف أنحاء المحافظة للمساهمة في توفير بيئة تعليمية متطورة وآمنة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة وتلبي احتياجات الأجيال القادمة .

845 مليون جنيه حجم إستثمارات قطاع التعليم خلال العام الحالى

أشار اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية إلى أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع بالمحافظة بلغ 845 مليون جنيه خلال العام المالي 2025 / 2026 ، تنوعت ما بين خطة هيئة الأبنية التعليمية ، و" منحة بنك الاستثمار الأوروبي " ، تمويل البنك الألماني ( TEVET ) بهدف التوسع في إنشاء العديد من المدارس الجديدة و توسعات وإحلال وتجديد وصيانة بجملة 41 مدرسة بطاقة 840 فصل دراسي بما يساهم في خفض الكثافات داخل الفصول الدراسية ويعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية ، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء جديد وإحلال وتجديد وصيانة 17 مدرسة بنسبة 100 % تمهيداً لإفتتاحهم ودخولهم الخدمة العام الدراسي القادم مما يعزز القدرة الاستيعابية للمنظومة التعليمية .

وهناك مشروعات تعليمية تم نهوها تمهيداً لإفتتاحها ودخولهم الخدمة وهي مدرسة الباجور الإبتدائية الجديدة ، مدرسة سبك الضحاك الرسمية للغات بالباجور ، مدرسة الأخماس للتعليم الأساسي بالسادات، مدرسة الشهيد صبحي محمد محمد جاد " السكرية للتعليم الأساسي " بشبين الكوم، مدرسة الشهيد عبد السلام عفيفي الثانوية بميت القصري بقويسنا، مدرسة الشهيد عمرو أبو النصر الإعدادية بنات بميت برة بقويسنا، مدرسة الشهيد عمرو أبو النصر الإعدادية بنين بميت برة بقويسنا، مدرسة زاوية رازين الإعدادية الثانوية المشتركة بمنوف ، مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات بمنوف، مدرسة الأزهار الإبتدائية المشتركة بمنوف ، مدرسة السادات الثانوية التجارية، مدرسة الكوادي الثانوية العامة بأشمون ، مدرسة الشهيد عبدالسلام احمد الابتدائية بالخور بأشمون ، مدرسة مصطفى السيد مصطفى علي الربيعي الاعدادية بشبرا زنجي بالباجور، مدرسة نجع المساعيد للتعليم الاساسى بالسادات ، مدرسة عبدالفتاح مجاهد الابتدائية بكفر هلال ببركة السبع ، مدرسة كمشوش للتعليم الاساسى الجديدة بمنوف .

وهناك مشروعات تعليمية جاري أعمال الإنشاءات والتوسعات والصيانة بها مدرسة الشهيد أحمد كمال عبدالمجيد رواش اﻻبتدائية بسنتريس أشمون ، مدرسة مونسة الجديدة للتعليم الاساسي بأشمون، مدرسة أشمون الجديدة للتعليم الأساسي، مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الاساسى بعزبة الاصلاح بأشمون، مدرسة سنجلف الحديثة تعليم أساسى بالباجور ، مدرسة جروان الثانوية العامة بالباجور ، مدرسة كفر الباجور الابتدائية بالباجور، مدرسة كمال الشاذلى الاعدادية بالباجور، مدرسة الشهيد اللواء محمد سعد مصطفى عياد اﻻبتدائية بتلوانة بالباجور ، مدرسة جروان الاعدادية (شهداء 6 أكتوبر الاعدادية ) بالباجور ، مدرسة الباجور الثانوية الصناعية، مدرسة الشهيد سراج الدين الطحاوى الابتدائية بكفر داوود بالسادات ، مدرسة زاوية الناعورة تعليم اساسى بالشهداء ، مدرسة جزيرة الحجر للتعليم الاساسي بالشهداء ، مدرسة عزبة الطامية تعليم اساسى بالشهداء ، مدرسة بركة السبع الرسمية لغات للتعليم الاساسى، مدرسة أبو مشهور الرسمية للغات ببركة السبع ، مدرسة المؤسسة الابتدائية القديمة المشتركة بشنتنا الحجر ببركة السبع، مدرسة طنوب الابتدائية المشتركة بتلا ، مدرسة زرقان الاعدادية المشتركة بتلا ، مدرسة الشهيد احمد عبدالواحد عمارة تعليم اساسى بكمشيش بتلا ، مدرسة الشهيد عبد الدايم زيدان تعليم اساسي بكفر بتبس بتلا ، مدرسة سرس الليان الرسمية للغات، مدرسة الشهيد طيار صلاح الدين عمر الأبتدائية بالمصيلحة بشبين الكوم ، مدرسة الشهيد احمد سمير عبدالفتاح الصيادة اساسى كفر شنوان بشبين الكوم، مدرسة الشاعر محمود غنيم للتعليم الاساسى بمليج بشبين الكوم ، مدرسة شنوان الابتدائية الجديدة بشبين الكوم، مدرسة املى عبدالمسيح تعليم اساسى بزوير بشبين الكوم، مدرسة محمد كامل عبد العزيز الابتدائية بقويسنا البلد ، مدرسة الشهيد نقيب محمد بيومي صقر الابتدائية بأجهور الرمل بقويسنا ، مدرسة الشهيد عادل فرج محمد احمد سرحان الابتدائية بكفور الرمل بقويسنا ، مدرسة عمر بن الخطاب تعليم أساسي بسنجرج بمنوف ، مدرسة سدود الابتدائية المشـتركة بمنوف ، مدرسة منشاة سلطان الابتدائية الجديدة بمنوف .

أكد محافظ المنوفية أن ما تحقق من إنجازات في قطاع التعليم يعد نموذجًا للتعاون المثمر بين هيئة الأبنية التعليمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ويعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للتعليم باعتباره استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال القادمة ، مشيراً الي إستمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لاستكمال المشروعات الجارية ودفع معدلات التنفيذ، لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تلبي تطلعات المواطنين وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

وشدد محافظ المنوفية علي تجديد العهد على مواصلة العمل والبناء لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في مختلف القطاعات لتظل المحافظة نموذجًا للتنمية والتقدم ويظل أبناؤها في مقدمة المستفيدين من ثمار المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية.