فرج عامر: اعتذار وليد صلاح غير مقبول وبن شرقي يتفوق على وسام أبو علي

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك حملت العديد من الدروس المستفادة، واصفًا إياها بأنها «مباراة لوغاريتمية» كشفت الكثير من الأمور داخل المشهد الكروي.

وقال فرج عامر عبر حسابه على موقع «فيسبوك» إن الأهلي ما زال يبحث عن رأس حربة، مشيرًا إلى أن أشرف بن شرقي يمتلك قدرات تجعله أفضل من وسام أبو علي، متسائلًا عن سبب عدم الاعتماد عليه في هذا المركز منذ فترة، واصفًا ذلك بأنه خطأ من المدرب ييس توروب.

وأضاف فرج عامر أن ما شاهده من تحكيم في المباراة يدفعه لاقتراح إطلاق اسم الحكم الدولي محمود وفا على بطولة الدوري هذا الموسم تقديرًا لدوره المؤثر، على حد تعبيره.

كما علق على اعتذار وليد صلاح الدين، مؤكدًا أنه غير مقبول من وجهة نظره، باعتبار أن منصب مدير الكرة يتطلب حساسية كبيرة في إدارة الفريق، مشيرًا إلى أن فقدان موسم كامل لا يجب التعامل معه باعتذار فقط، رغم إشادته بشخصه وتاريخه.