بتكلفة 22.4 مليون جنيه..تفاصيل التشغيل التجريبي لمجزر ديرب نجم بمحافظة الشرقية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات..

بدء التشغيل التجريبي لمجزر ديرب نجم بالشرقية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن التشغيل التجريبي اليوم السبت لمجزر ديرب نجم بمحافظة الشرقية بعد تطويره بالكامل من موازنة الوزارة بتكلفة تقدر بحوالى ٢٢.٤ مليون جنيه  .

تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية

وتلقت الدكتورة منال عوض تقريراً من اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة والتي تضم من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .

المجزر يقع علي مساحة حوالي 950 متراً 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المجزر يقع علي مساحة حوالي 950 متراً و يحتوي على صالات لذبح المواشي و ذبح الأغنام والخدمات الملحقة به من غرف ( سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة إعدام – منطقة تسليم – مكاتب إدارية وخدمات ) علي مساحة حوالي 500م ويحتوي عنبر ذبح المواشي علي خط للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتي الثلاجات ومنطقة الاستلام وصندوق ذبح بمعدل ذبح ١٥ : ٢٠ رأس / ساعة وزن من ٤٠٠ إلي ٦٥٠ كيلو جرام وعنبر الأغنام معدل ٣٠ رأس / ساعة .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل وتم عمل شبكات تغذية مياه بارد وساخن وشبكة صرف صحي وشبكة مواسير ونظام لمقاومة الحريق وكذلك شبكة الأعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها جديدة بالكامل وكذلك أنظمة التيار الخفيف ( إنذار حريق ونظام مراقبة كاميرات ) وكذلك أنظمة التهوية. 

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مجزر ديرب نجم عن المجزر الرابع بمحافظة الشرقية والذي يتم تطويره خلال الفترة الماضية ، مشيراً إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة مستمرة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية في مختلف المحافظات وسرعة تحديث البنية التحتية وتحسين خطوط الذبح وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.

وشددت د. منال عوض ، علي أهمية الانتهاء من جميع المجازر التي سيتم  تطويرها فى مختلف المحافظات ودخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين من أبناء المحافظات.


 

