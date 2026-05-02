بيحمل فوق الكوبرى.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على قائد سيارة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتعدى عليه السب لإعتراضه على توقفه أعلى أحد الكبارى بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق) وبسؤاله أقر بقيام قائد السيارة المشار إليها بالتعدى عليه بالسب حال إعتراضه على توقفه أعلى الكوبرى المشار إليه.

أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بالشرقية).. وبمواجهته أقر أنه بتاريخ 28 أبريل المنقضى وحال توقفه بمطلع الكوبرى المشار إليه لتحميل الركاب شاهد القائم على النشر بتصويره فقام بالتعدى عليه بالسب على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





