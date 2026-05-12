رسالة غامضة.. محمد حماقي يفاجئ جمهوره بحذف منشوراته على إنستجرام

فاجأ الفنان محمد حماقي جمهوره بخطوة أثارت حالة من الجدل والتساؤلات، بعدما قام بحذف جميع منشوراته عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، دون الكشف عن أي تفاصيل أو توضيحات.

واكتفى حماقي بنشر صورة ترويجية تحمل الرقم “10”، في إشارة اعتبرها كثيرون تمهيدًا للإعلان عن ألبومه الجديد، الذي يترقبه جمهوره منذ فترة طويلة، خاصة بعد غيابه عن طرح ألبومات كاملة خلال الفترة الأخيرة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الخطوة، متوقعين أن يكون الرقم مرتبطًا باسم الألبوم أو موعد طرحه، بينما اعتبر آخرون أن حذف المنشورات جزء من الحملة الدعائية الخاصة بالعمل الجديد.

ألبوم حماقي الجديد

أعلن الموزع الموسيقي توما عن اقتراب طرح الألبوم الجديد للفنان محمد حماقي، مؤكدًا أن العمل أصبح جاهزًا بشكل شبه كامل بعد الانتهاء من تسجيل آخر أغانيه.

وقال توما، خلال تصريحات تلفزيونية، إن فريق العمل انتهى بالفعل من تسجيل الأغنية الأخيرة، على أن يتم طرح الألبوم رسميًا في منتصف شهر مايو المقبل.