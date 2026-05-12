أحمد موسى: منخفض القطارة عمل هيصة ومجلس الوزراء حسم الأمر

علق الإعلامي أحمد موسى، على موضع مشروع ملئ منخفض القطارة بمياه البحر، مضيفا أن المشروع كان محور نقاش كثير منذ سنوات.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن منخفض القطارة نتحدث عنه من سنوات كثيرة.. بعض العلماء تحدثوا عنه وعن أهميته.. وطلعت ابحاث ودراسات وهيصة وكل واحد بيقول رأي".

وتابع أن ملء منخفض القطارة بمياه البحر مشروع كان محور نقاش كثير منذ سنوات.. تم عمل ابحاث مدة عشر سنوات عن جدوى ملء منخفض القطارة بمياه البحر"

وأكمل أن كانت هناك احلام للبعض عن ملء منخفض القطاره بمياه البحر وتوليد الكهرباء ومزارع سمكية ومشروعات آخرى، ومجلس الوزراء اعلن أن هذا المشروع ليس له أي جدوى.